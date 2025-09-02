विज्ञापन
IND vs ENG: "मैंने बस ये कहा था..." जो रूट के साथ हुई झड़प पर प्रसिद्ध कृष्णा ने सुनाया मजेदार किस्सा

Prasidh Krishna on Joe Root: भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में हुए सीरीज के आखिरी मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा और जो रूट के बीच नोंक-झोक हुई थी और इस पर प्रसिद्ध ने मेजदार किस्सा सुनायाा है.

  • भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर शुभमन गिल की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज ड्रा कराई.
  • प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन मैचों में 105 ओवर गेंदबाजी करते हुए कुल चौदह विकेट लिए और प्रभावशाली खेल दिखाया.
  • ओवल टेस्ट में जो रूट के साथ विवाद हुआ था. रूट को लगा कि प्रसिद्ध ने उन्हें गाली दी थी.
Joe Root on Prasidh Krishna: शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय टीम सीरीज में एक समय 2-1 से पीछे थी, लेकिन सीरीज का आखिरी मैच जीतकर टीम एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी ड्रॉ करवाने में सफल रही. प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 मैचों की 6 पारियों में  14 विकेट झटके. इस दौरान उन्होंने 105.0 ओवर गेंदबाजी की. ओवल में सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला गया था और इस मैच में प्रसिद्ध ने जो रूट को कुछ कहा था. जो रूट जो आमतौर पर फील्ड पर शांत रहते हैं, उन्होंने अपना आपा खोया. इस दौरान अंपायर को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा. वहीं अब भारतीय तेज गेंदबाज ने बताया है कि आखिर उन्होंने जो रूट को क्या कहा था. 

भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल टेस्ट में जो रूट के भड़कने पर ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बात करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा कि जो रूट ने उन्हें कहा था कि प्रसिद्ध ने उन्हें गाली दी. प्रसिद्ध कृष्णा ने कहा," मैच के बाद मैंने कई खिलाड़ियों से बात की. यहां तक कि मैंने रूट से भी बात की. मैंने पूछा क्या हुआ था. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा तुमने गाली दी'. मैंने कहा, 'नहीं', मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था तो उन्होंने कहा, 'असल में मैं खु़द को भी मोटिवेट कर रहा था, तो थोड़ा चढ़ गया."

बता दें, ओवल टेस्ट के बाद जब प्रसिद्ध से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था,"मुझे नहीं पता रूट ने क्यों उस तरह की प्रतिक्रिया दी. मैंने तो बस इतना कहा था, 'आप अच्छे लग रहे हो' और बात गाली-गलौज तक पहुंच गई."

जो रूट के साथ हुई नोंक-झोक को लेकर प्रसिद्ध ने आगे कहा,"इस खेल के बारे में मुझे यही पसंद है - मैंने इसे हमेशा इसी तरह से खेला है. हर किसी को, खासकर उनके जैसे दिग्गज को अपना सब कुछ झोंकते हुए और टीम के लिए लड़ते हुए देखना, आज भी, यह हर किसी के लिए सीखने वाली बात है. आप वहां लड़ने, लड़ाई जीतने के लिए हैं. कभी-कभी इसमें केवल कौशल से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है; उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बहुत अधिक मानसिक धैर्य की आवश्यकता होती है."

इस सीरीज के सभी मुकाबले आखिरी दिन तक गए थे और प्रसिद्ध ने इसके बारे में कहा,"मुझे नहीं लगता कि हममें से किसी ने उम्मीद की थी कि सीरीज इस तरह चलेगी." "यह आगे-पीछे होता रहा और, 2-2 के बाद, हम वास्तव में खुश हैं कि हमने पूरी सीरीज कैसे खेली." प्रसिद्ध ने आगे कहा,"जब भी हम दबाव में थे, हमने जिस तरह से संघर्ष किया - और कैसे, हर बार, कोई न कोई खड़ा हुआ और टीम के लिए प्रदर्शन किया - यह वास्तव में हम सभी के लिए सुखद था."

