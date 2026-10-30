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IND vs NZ ODI Series: भारत को लगा 440 वोल्ट का झटका, 30 मैच में 52 विकेट लेने वाला गेंदबाज हुआ बाहर

प्रसिद्ध कृष्णा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. कृष्णा का चयन फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था. मगर तय समय तक वह फिट नहीं हो पाए हैं.

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IND vs NZ ODI Series: भारत को लगा 440 वोल्ट का झटका, 30 मैच में 52 विकेट लेने वाला गेंदबाज हुआ बाहर
प्रसिद्ध कृष्णा आगामी वनडे सीरीज से हुए बाहर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद चार नवंबर से पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. महत्वपूर्ण सीरीज के आगाज से पहले भारतीय टीम को 440 वोल्ट का झटका लगा है. प्रसिद्ध कृष्णा आगामी सीरीज से बाहर हो गए हैं. कृष्णा का चयन फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर था. मगर तय समय तक वह फिट नहीं हो पाए हैं. जिसके बाद बीसीसीआई को यह सख्त कदम उठाना पड़ा है.

बीसीसीआई का बयान 

बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए लिखा है, प्रसिद्ध कृष्णा जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले वनडे सीरीज के लिए फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर थे. वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वह हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं. कृष्णा को तैयार होने के लिए जरूरी वर्कलोड बनाने के लिए आर समय की आवश्यकता होगी. 
 

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