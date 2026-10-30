IND vs NZ: नंबर-1 रोहित शर्मा, विराट नंबर-2..., अभिषेक शर्मा की नजर ईशान किशन के बड़े रिकॉर्ड पर, T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज ऑकलैंड के ईडन पार्क मैदान पर खेला जाएगा. इस मैदान पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने यहां अब तक तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और तीनों में जीत दर्ज की है. भारत ने ईडन पार्क में अपना पहला टी20 मुकाबला 2019 में खेला था, जहां न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था. इसके बाद 2020 के दौरे पर भी भारतीय टीम ने इसी मैदान पर दो मैच खेले और दोनों अपने नाम किए. एक मुकाबले में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की, जबकि दूसरे में 7 विकेट से न्यूजीलैंड को हराया था.

मौजूदा सीरीज में भी भारतीय टीम शानदार लय में है. तीसरे टी20 में अभिषेक शर्मा की 38 गेंदों पर 113 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत भारत ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया था. वैभव सूर्यवंशी ने भी 19 गेंदों में 45 रन का योगदान दिया. इससे पहले दूसरे टी20 में भारत ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि पहले मुकाबले में 226 रन का लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड जीत अपने नाम की थी.

अभिषेक शर्मा के निशाने पर ईशान किशन का रिकॉर्ड

भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय शानदार फॉर्म में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी सीरीज में भी उनका बल्ला जमकर रन उगल रहा है. अब उनके पास चौथे टी20 मुकाबले में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका है. अभिषेक अगर 35 रन बना लेते हैं तो वह साल 2026 में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. फिलहाल इस सूची में ईशान किशन 1159 रन के साथ पहले स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा के खाते में 1125 रन हैं. दोनों के बीच सिर्फ 34 रन का अंतर है.

साल 2026 में T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

ईशान किशन – 1159 रन

अभिषेक शर्मा – 1125 रन

करणबीर सिंह – 895 रन

संजू सैमसन – 802 रन

तिलक वर्मा – 716 रन

सीरीज में भी अभिषेक का बल्ला बोल रहा है

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा अब तक 169 रन बना चुके हैं. वह ग्लेन फिलिप्स के साथ संयुक्त रूप से सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसे में चौथे मुकाबले में उनके पास एक साथ दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका रहेगा.

अभिषेक शर्मा ने अब तक 70 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 69 पारियों में 2240 रन बनाए हैं. उनका औसत 33.43 और स्ट्राइक रेट 196.83 का है. इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 14 अर्धशतक लगाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है.

केएल राहुल को भी छोड़ सकते हैं पीछे

अभिषेक शर्मा के सामने सिर्फ ईशान किशन का रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि भारतीय टी20 क्रिकेट की एक और बड़ी उपलब्धि भी है. वह फिलहाल भारत के लिए सबसे ज्यादा टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठे स्थान पर हैं.

पांचवें स्थान पर मौजूद केएल राहुल के नाम 72 मैचों में 2265 रन दर्ज हैं. अभिषेक को उनसे आगे निकलने के लिए सिर्फ 26 रन की जरूरत है. यदि वह चौथे टी20 में यह आंकड़ा पार कर लेते हैं तो भारत के टॉप-5 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन स्कोररों की सूची में शामिल हो जाएंगे.

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

रोहित शर्मा – 4231 रन

विराट कोहली – 4188 रन

सूर्यकुमार यादव – 3272 रन

हार्दिक पांड्या – 2288 रन

केएल राहुल – 2265 रन

अभिषेक शर्मा – 2240 रन

ऑकलैंड में होने वाला चौथा टी20 मुकाबला सिर्फ सीरीज के लिहाज से ही नहीं, बल्कि अभिषेक शर्मा के व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स के लिए भी बेहद अहम रहने वाला है. अगर भारतीय ओपनर बड़ी पारी खेलने में सफल रहते हैं तो वह एक साथ ईशान किशन और केएल राहुल दोनों को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह और मजबूत कर सकते हैं.