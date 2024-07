Team India Meeting PM Modi: जीत की मिट्टी क्यों चखी, PM मोदी ने किया सवाल, तो जानिए रोहित शर्मा ने क्या बताया

Team India Meeting PM Modi Video: टीम इंडिया ट्रॉफी जीतने के बाद बारबाडोस से सीधे दिल्ली पहुंची जहा टीम इंडिया ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की जिसकी वीडियो अब सामने आ चुकी है. कप्तान रोहित शर्मा से जीत के पल के बारे में पूछते हुए पीएम मोदी ने पूछा की आप काफी इमोशनल लग रहे थे और आपने मैदान में जाकर जब मिट्टी खाई उस पल के बारे में आप क्या कहेंगे, जीत की मिट्टी क्यों चखी? रोहित शर्मा ने इसका जवाब देते हुए कहा की हम काफी बार कोशिश कर चुके थे लेकिन हम सफल नहीं हो पा रहे थे और इस बार हमारी टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके बाद वो ऐसा लम्हा था की वो खुद से ही हो गया, मई मैदान पर गया और वहां की मिट्टी चखी क्योंकिउसी मैदान पर सब कुछ हुआ उसी मैदान पर हमने ये कारनामा किया.

Our World T20 🏏 Champions enthralled everyone with their outstanding performances. Had a wonderful conversation with them. Do watch! https://t.co/1UPGbCmx6F