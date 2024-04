Piyush Chawla: क्या पीयूष चावला की ये रणनीति हार्दिक की कप्तानी में MI को दिलाएगी पहली जीत!, कर दिया खुलासा

एमआई की वेबसाइट ने चावला (Piyush Chawla on MI vs RR) के हवाले से कहा, "हमें बाहरी शोर को नजरअंदाज करना होगा और सिर्फ अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना होगा. वास्तव में, कई बार भीड़ बड़ी भूमिका निभाती है और वफादार एमआई प्रशंसक आएंगे और हमारा समर्थन करेंगे." 35 वर्षीय स्पिनर (Piyush Chawla on Strategy vs RR) ने कहा कि अगर मुंबई की फ्रेंचाइजी कुछ शुरुआती विकेट खो देती है, तो अंत में उनकी मदद के लिए अतिरिक्त बल्लेबाज होते हैं.

"हमने पिछले साल भी देखा है कि जब टीम 200 से अधिक रन बनाती है, तो इससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है. अगर टीम विकेट खो भी देती है, तो उनके पास कुछ अतिरिक्त बल्लेबाज होते हैं और इससे गेंदबाजों के लिए मुश्किल हो जाती है. ," उसने जोड़ा.

मुंबई इंडियंस टीम: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, शम्स मुलानी, गेराल्ड कोएत्ज़ी, पीयूष चावला, जसप्रित बुमरा, क्वेना मफाका, मोहम्मद नबी, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस गोपाल, ल्यूक वुड, विष्णु विनोद, अर्जुन तेंदुलकर, नेहल वढेरा, कुमार कार्तिकेय, शिवालिक शर्मा, अंशुल कंबोज, आकाश मधवाल, नुवान तुषारा, डेवाल्ड ब्रेविस.

राजस्थान रॉयल्स टीम: यशस्वी जयसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (विकेटकीपर/कप्तान), रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, संदीप शर्मा, अवेश खान, नंद्रे बर्गर, नवदीप सैनी, केशव महाराज , टॉम कोहलर-कैडमोर, रोवमैन पॉवेल, तनुश कोटियन, कुलदीप सेन, डोनोवन फरेरा, आबिद मुश्ताक, शुभम दुबे, कुणाल सिंह राठौड़.