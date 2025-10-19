विज्ञापन
विशेष लिंक

अफगानिस्तान का इंकार, जिम्बाब्वे की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, अब इन तीम टीमों के बीच होगी ट्राई सीरीज

पाकिस्तान द्वारा एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल किया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
अफगानिस्तान का इंकार, जिम्बाब्वे की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, अब इन तीम टीमों के बीच होगी ट्राई सीरीज
Zimbabwe: अफगानिस्तान के इनकार के बाद जिम्बाब्वे को शामिल किया गया
  • अफगानिस्तान ने तीन क्रिकेटरों की मौत के बाद त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस लिया.
  • पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को त्रिकोणीय टी20 सीरीज में शामिल करने की घोषणा की.
  • त्रिकोणीय सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच खेली जाएगी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

PCB Announced Zimbabwe to replace Afghanistan: पाकिस्तान द्वारा एयरस्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया. अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल किया गया है. सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है. सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने शनिवार को उरगुन जिले में सीमा पार (पाकिस्तान) से हुए हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद त्रिकोणीय सीरीज से हटने की घोषणा की.

एसीबी ने एक्स पर दावा किया,"इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे. एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है." एसीबी ने कहा कि पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उसने आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भाग लेने से हटने का फैसला किया है.

आईसीसी और बीसीसीआई ने भी क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त करने में एसीबी का साथ दिया. पीसीबी ने अफगानिस्तान के बयान के बाद की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है. बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की भागीदारी की घोषणा की.

यह सीरीज जिम्बाब्वे और मेजबान पाकिस्तान के बीच रावलपिंडी में होने वाले मैच से शुरू होगी और दो दिन बाद इसी मैदान पर श्रीलंका के साथ भी खेलेगी. बाकी सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे. पाकिस्तान टी20 विश्व कप के मद्देनजर लगातार टी20 मैच खेल रहा है.

एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेली थी, जिसमें वो विजयी रहा था. आगामी त्रिकणीय सीरीज में भी टी20 विश्व कप की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित की गई है. हालांकि, पाकिस्तान लंबे समय से न सिर्फ टी20 बल्कि हर फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका ने किया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई, अब इन 6 टीमों के बीच रेस, ऐसा है पूरा समीकरण

यह भी पढ़ें: 'क्रिकेट से मुश्किल है गोल्फ...' एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोले कपिल देव

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zimbabwe, Afghanistan, Pakistan, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now