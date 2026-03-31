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3 hours ago

IPL 2026, PBKS vs GT Fans Commentary: क्या आप भी हैं क्रिकेट के वो वाले फैन जो सिर्फ मैच नहीं देखते बल्कि उसके हर खास मोमेंट पर रखते हैं अपनी एक्सपर्ट्स वाली राय, कभी साथ देखने वालों के बीच तो कभी सोशल मीडिया पर. अगर आपका जवाब ‘हां' है तो ndtv.in लाया है आपके लिए मौका, जहां आपकी राय सिर्फ आपके दोस्तों और फॉलोअर्स तक नहीं बल्कि पहुंचेगी लाखों रीडर्स तक. आपको बस इतना करना है कि आज के टी-20 मैच के दौरान ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर आप जो भी पोस्ट करें तो उसके साथ हैशटैग #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री का इस्तेमाल जरूर करें. हमारी टीम आपकी इस पोस्ट को शामिल करेगी ndtv.in पर मैच के लाइव कमेंट्री ब्लॉग में. तो देर किस बात की, निकालिए अपने अंदर के क्रिकेट एक्सपर्ट को बाहर, मैच के दौरान सोशल मीडिया पर कीजिए अपनी राय #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ पोस्ट और पहुंचाइये अपनी बात को एनडीटीवी के लाखों रीडर्स तक.

Mar 31, 2026 15:09 (IST)
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#NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री : पंजाब और गुजरात के साथ मुकाबला

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा, अपने संदेश #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के हैशटैड के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, आपकी बात हम एनडीटीवी के लाखों रीडर्स तक पहुंचाएंगे. 

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