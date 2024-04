पैट कमिंस और बेन स्टोक्स में कौन है बेहतर खिलाड़ी? बाबर आजम ने बताया

वही, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) ने पैट कमिंस और बेन स्टोक्स में बेहतर खिलाड़ी कौन है, इस सवाल का जवाब दिया है. जाल्मी टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान जब बाबर से पूछा गया कि दोनों खिलाड़ियों में आपको कौन बेहतर खिलाड़ी लगती है ? इस सवाल पर पाकिस्तानी कप्तान ने रिएक्ट किया.

बाबर आजम (Babar Azam on Ben Stokes and Pat Cummins) ने कहा, बतौर खिलाड़ी या कप्तान, "मुझे पैट कमिंस बतौर कप्तान काफी बेहतर लगते हैं लेकिन बतौर खिलाड़ी मेरा जवाब होगा बेन स्टोक्स". बेन स्टोक्स की बात करें तो बतौर टेस्ट कप्तान स्टोक्स ने अबतक 24 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है जिसमें इंग्लैंड को 14 मैचों में जीत मिली है, वहीं, 9 मैच इंग्लैंड की टीम स्टोक्स की कप्तानी में हार गई है. एक टेस्ट ड्रा रहे हैं. (What is Ben Stokes' record as England captain)

इसके अलावा पैट कमिंस की कप्तानी की बात की जाए तो कमिंस की कप्तानी में (Pat Cummins overall captaincy record) अबतक ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने 42 मैच खेले हैं जिसमें 28 में जीत और 9 में हार का सामना करना पड़ा है. 5 मैच ऐसे रहे हैं जो ड्रा रहे हैं. टेस्ट में कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 27 मैच खेले हैं जिसमें 16 में जीत और 6 में हार का सामना करना पड़ा है. 5 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. (Cummins captaincy record in Test)

वनडे में कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अबतक 15 मैच खेले हैं जिसमें 12 में जीत और 3 में हार का सामना करना पड़ा है. (Pat Cummins captaincy record in ODI) बता दें कि आईपीएल 2023 में कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहे हैं.