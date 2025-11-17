IPL 2026: लगातार तीसरे सीजन सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई करेंगे पैंट कमिंस

Pat Cummins Sunrisers Hyderabad Captain: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सोमवार को लगातार तीसरे आईपीएल सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने अपना कप्तान नियुक्त किया है. सनराइजर्स ने अपने 'एक्स' हैंडल पर कमिंस की तस्वीरों के साथ कप्तान के रूप में उनकी भूमिका की पुष्टि की लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी. कमिंस पीठ की चोट के कारण पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गए हैं. लेकिन उनके ब्रिसबेन में होने वाले दूसरे मैच में खेलने की उम्मीद है. स्टीवन स्मिथ 21 नवंबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे. ब्रिस्बेन में दूसरा टेस्ट चार दिसंबर से शुरू होगा.

कमिंस ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के एडेन मारक्रम से सनराइजर्स की कप्तानी संभाली थी, जब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और 2023 के 50 ओवर के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की सफलता के बाद 2024 की आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में फ्रेंचाइजी ने 20.50 करोड़ रुपये में खरीदा था. कमिंस इससे पहले आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 के लिए अपने कोर को बरकरार रखा है और उन तमाम खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसने हाल ही में टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है. कमिंस के साथ, अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड की विस्फोटक सलामी जोड़ी लाइन-अप की धड़कन बनी हुई है. अभिषेक शर्मा और ट्रेविड डेड की जोड़ी ने सनराइजर्स हैदराबाद को धमाकेदार शुरुआत दी थी. टीम 2024 की उपविजेता रही थी.

हालांकि, फ्रेंचाइजी ने रिटेंशन डेडलाइन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स से मोहम्मद शमी को ट्रेड किया. जबकि टीम ने जबकि स्टार स्पिनर एडम ज़म्पा और राहुल चाहर को रिलीज़ करने का फैसला लिया. फ्रेंचाइजी के इन फैसलों से लगता है कि वह कमिंस की विशेषज्ञता के अनुरूप गेंदबाजी आक्रमण को फिर से व्यवस्थित करना और टीम के आईपीएल 2025 सीज़न के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम संतुलन को मजबूत करना चाहते हैं. SRH पिछले साल प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई करने में विफल रही थी. टीम मे छह मैच जीते थे जबकि सात हार थे और छठे स्थान पर रही थी.

सनराइजर्स हैदराबाद के पास मिनी ऑक्शन में पर्स में 25.5 करोड़ रुपये होंगे. फ्रेंचाइजी ने मिनी ऑक्शन से पहले 8 खिलाड़ियों को रिलीज किया है.

रिटेन किए गए खिलाड़ी: पैट कमिंस (कप्तान), ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी.

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी: एडम ज़म्पा, राहुल चाहर, वियान मुल्डर, अभिनव मनोहर, अथर्व ताइदे, सचिन बेबी, सिमरजीत सिंह.

यह भी पढ़ें: ENG vs AUS, Ashes 2025: किसका पलड़ा है भारी, भारत में कितने बजे शुरू होंगे मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें

यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर ने वाशिंगटन सुंदर को नंबर-3 पर खिलाया तो दिनेश कार्तिक ने उठाया बड़ा सवाल