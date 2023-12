टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाज, नाथन लियोन पहुंचे इस नंबर पर, अश्विन के पास इतिहास रचने का मौका

ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ने 123वें टेस्ट मैच में यह कारनामा कर दिखाया है. वहीं, लियोन के कारनामें को देखकर कप्तान पैट कमिंस ने उन्हें एक अलग तरह का चैलेंज दे दिया है. आईसीसी से बात करते हुए कमिंस ने कहा कि, " लियोन के पास अभी भी टेस्ट खेलने के लिए 4 से 5 साल हैं. 10 टेस्ट एक साल में लियोन खेलते हैं तो उनके पास 500 विकेट और लेने का मौका होगा.

कमिंस ने आगे लियोन को लेकर कहा कि, "इसमें कोई शक नहीं कि इंग्लैंड में (इस साल की एशेज सीरीज के दौरान) उनकी कमी निश्चित रूप से महसूस की गई. एक कप्तान के रूप में, उस व्यक्ति को जानना बहुत आसान हो जाता है जिसने लगभग 100 टेस्ट मैच खेले हैं जो अपनी कला को जानता है और अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, किसी भी स्थिति में, उसका टीम के साथ वापस आना हमारे लिए काफी अच्छा है.. हां अभी 500 विकेट और बाकी हैं."

अश्विन के पास लियोन को पछाड़ने का मौका (Fastest to 500 wickets)

बता दें कि अश्विन (Ashwin Vs Nathan Lyon) को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. अश्विन ने अबतक 94 टेस्ट मैच में 489 विकेट लिए हैं. यानी अश्विन के पास 500 टेस्ट विकेट लेने का पूरा मौका है. 11 विकेट लेते ही अश्विन 500 टेस्ट विकेट पूरा कर लेंगे. यदि अश्विन आने वाले दो टेस्ट मैचों में 11 विकेट लेने में सफल रहे तो तो सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने के मामले में लियोन से आगे निकल जाएंगे. लियोन ने 123वें मैच में 500 टेस्ट विकेट के आंकड़े को छूआ था. (5 quickest bowlers to take 500 Test wickets ft. Nathan Lyon)

वहीं, टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड मुरलीधरन के नाम है. मुरलीधरन ने 87 टेस्ट में 500 विकेट लिए थे. कुंबले ने 105 टेस्ट, शेन वार्न ने 108 टेस्ट, मैक्ग्रा ने 110 टेस्ट और अब लियोन ने 123वें टेस्ट में 500 विकेट पर पहुंचने में कामयाबी पाई है. इस समय लियोन टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पांचवें गेंदबाज हैं.