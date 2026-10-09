'ये बुमराह-वुमराह क्या कर लेंगे,' इस फ्रेंचाइजी ने नहीं मानी थी पार्थिव की सलाह, आज एक टीम में होते दो धुरंधर

भारत के पूर्व क्रिकेटर पार्थिव पटेल ने बताया कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जसप्रीत बुमराह को खरीदने की सलाह दी थी. उस समय जब यह तेज गेंदबाज ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन फ्रैंचाइजी ने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया. आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में पार्थिव ने बताया कि IPL 2014 की मेगा ऑक्शन के पहले दिन आरसीबी द्वारा चुने जाने के बाद, उन्होंने उन्हें बुमराह को भी चुनने का सुझाव दिया था. हालांकि, फ़्रैंचाइज़ी ने कोई और रास्ता चुना.

पार्थिव ने कहा, 'मैंने 2014 में RCB को जसप्रीत बुमराह का नाम सुझाया था.' उन्होंने कहा, '2014 की मेगा ऑक्शन में, मुझे पहले दिन लंच के समय चुना गया था. जब मुझे उनसे (RCB से) मैसेज मिला, तो मैंने उनसे कहा कि यहां एक खिलाड़ी है, उस पर नजर डालें. शायद मैंने जिस तरह से उन्हें बताया, वह सही नहीं था.' पार्थिव ने कहा कि फ्रैंचाइजी ने उनकी राय को गंभीरता से नहीं लिया.

उन्होंने बताया कि, 'उन्हें नहीं लगा कि उस समय उसे खरीदना सही रहेगा. कोई बात नहीं. उनका जवाब कुछ ऐसा था कि, 'ये बुमराह-वुमराह क्या कर लेंगे.' दरअसल, पार्थिव और बुमराह दोनों एक ही राज्य की टीम, गुजरात के लिए खेलते थे, इसलिए इस सीनियर विकेटकीपर-बल्लेबाज को इस उभरते हुए तेज गेंदबाज की काबिलियत के बारे में दूसरों से बेहतर अंदाजा था.

इसलिए, एक अलग स्थिति में, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह - जो आज के भारतीय क्रिकेट में अपनी-अपनी भूमिकाओं में शायद दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं - एक ही टीम में हो सकते थे. इसके बजाय, बुमराह को मुंबई इंडियंस (MI) ने चुना. बुमराह और मुंबई ने मिलकर चार आईपीएल खिताब जीते हैं और इस तेज गेंदबाज ने खुद को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर स्थापित किया है. उन्होंने IPL के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. उन्होंने सिर्फ़ 158 मैचों में 187 विकेट लिए हैं और उनका इकॉनमी रेट सिर्फ़ 7.33 रहा है.

बुमराह का आईपीएल करियर

आईपीएल में जसप्रीत बुमराह ने 158 मैचों में 187 विकेट हासिल किए हैं. उनका गेंदबाजी औसत 23.75 और इकोनॉमी रेट 7.34 रहा है. लीग में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5 विकेट पर 10 रन है, जबकि उन्होंने 3631 गेंदों पर 4442 रन दिए हैं.

जसप्रीम बुमराह का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर

जसप्रीत बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (वनडे-टी20-टेस्ट) मिलाकर 243 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 28615 गेंदें फेंकीं और 511 विकेट अपने नाम किए. टेस्ट में 234, वनडे में 151 और टी20 अंतरराष्ट्रीय में 126 विकेट लेकर वह आधुनिक दौर के सबसे सफल तेज गेंदबाजों में शामिल हैं.

टेस्ट: 52 मैच, 234 विकेट, औसत 19.79, इकोनॉमी 2.77, सर्वश्रेष्ठ 6/27

52 मैच, 234 विकेट, औसत 19.79, इकोनॉमी 2.77, सर्वश्रेष्ठ 6/27 वनडे: 91 मैच, 151 विकेट, औसत 23.74, इकोनॉमी 4.58, सर्वश्रेष्ठ 6/19

91 मैच, 151 विकेट, औसत 23.74, इकोनॉमी 4.58, सर्वश्रेष्ठ 6/19 टी20I: 100 मैच, 126 विकेट, औसत 18.21, इकोनॉमी 6.53, सर्वश्रेष्ठ 4/15

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