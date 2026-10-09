रांची में कुलदीप यादव रच सकते हैं इतिहास, 3 विकेट लेते ही टी20 अंतरराष्ट्रीय में पूरा करेंगे विकेटों का शतक

भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच पर सिर्फ सीरीज की बढ़त ही नहीं, बल्कि कुलदीप यादव के एक खास रिकॉर्ड पर भी नजर रहेगी. भारतीय स्पिनर अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 100 विकेट पूरे करने से महज तीन कदम दूर हैं.

लखनऊ में खेले गए पहले टी20 में कुलदीप ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की थी. उन्होंने चार ओवर में 33 रन देकर दो विकेट झटके थे. इसी प्रदर्शन के साथ उनके नाम अब 97 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट दर्ज हैं. रांची में अगर वह तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में सफल रहते हैं, तो 100 विकेट का आंकड़ा छू लेंगे.

अब तक 55 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके कुलदीप ने 53 पारियों में 97 विकेट हासिल किए हैं. इस दौरान वह दो बार पांच विकेट लेने का कारनामा भी कर चुके हैं. अगर रांची में उनका दिन रहा, तो वह भारत की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज बन जाएंगे.

फिलहाल यह उपलब्धि अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल के नाम है. भारतीय गेंदबाजों में सबसे ज्यादा टी20 विकेट अर्शदीप के खाते में हैं. उन्होंने 95 मैचों में 141 विकेट लिए हैं. बुमराह 126 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि हार्दिक पांड्या के नाम 114 और अक्षर पटेल के नाम 111 विकेट दर्ज हैं.

कुलदीप इस सूची में फिलहाल पांचवें नंबर पर काबिज हैं. उनके ठीक पीछे युजवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 80 मैचों में 96 विकेट लिए हैं. वहीं हाल ही में भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार के नाम 87 मैचों में 90 विकेट दर्ज हैं और वह भी 100 विकेट के आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं.

रांची में होने वाला मुकाबला टीम इंडिया के लिए सीरीज में बढ़त मजबूत करने का मौका होगा, जबकि कुलदीप यादव के पास इसे अपने करियर की एक और यादगार शाम में बदलने का अवसर रहेगा.