IPL 2026: पप्पू यादव के बेटे ने कर दिया कमाल, IPL से पहले अभ्यास मैच में किया छक्के-चौकों की बरसात

आईपीएल 2026 (IPL 2026) के आगाज में अब गिनती के आठ दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट के आगाज से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम ने एक प्रैक्टिस मैच खेला है. जहां खिलाड़ियों को दो ग्रुपों में बांटा गया था. पहली टीम का नाम पर्पल नाइट्स, जबकि दूसरी टीम का नाम गोल्ड नाइट्स था. यहां गोल्ड नाइट्स की तरफ से शिरकत करते हुए पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन (Sarthak Ranjan) का विस्फोट देखने को मिला है. मैच के दौरान उन्होंने महज 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते उन्होंने 37 रन कूट डाले.

सार्थक ने वैभव अरोड़ा को बनाया खास निशाना

मैच के दौरान सार्थक ने पर्पल नाइट्स के तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को अपना खास निशाना. उनके एक ओवर में उन्होंने दो छक्के और दो चौके की मदद से कुल 20 रन बटोरे. यहीं नहीं उन्होंने अनुकूल रॉय और कार्तिक त्यागी की भी परिक्षा ली. इनके ओवर में उन्होंने कुल तीन चौके लगाए.

0 6 0 6 4 4 👉 Sarthak Ranjan is off and running 💪



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ब्लेसिंग मुजरबानी ने किया आउट

मैच के दौरान अच्छे टच में नजर आ रहे सार्थक को ब्लेसिंग मुजरबानी ने आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. मुजरबानी जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं. आईपीएल के आगामी सीजन में वह केकेआर की तरफ से जलवा बिखेरेंगे.

30 लाख रुपए में केकेआर के साथ जुड़े हैं सार्थक

सार्थक को केकेआर की टीम ने पिछले साल नवंबर में मिनी नीलामी के दौरान 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा था. घरेलू क्रिकेट में वह दिल्ली की तरफ से शिरकत करते हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने दो फर्स्ट क्लास, सात लिस्ट ए और पांच टी20 मुकाबले खेले हैं.

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