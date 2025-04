'न्याय मिलना चाहिए...' पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर आग-बबूला हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया, ऐसे किया रिएक्ट

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश निराश हैं और गुस्से में हैं तो वहीं, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी हमले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिएक्ट किया है. कनेरिया (Pakistani cricketer Danish Kaneria) ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, "पहलगाम में एक और बर्बर हमला हुआ है. बांग्लादेश से बंगाल और कश्मीर तक, एक ही मानसिकता हिंदुओं को निशाना बना रही है. लेकिन जो लोग ‘धर्मनिरपेक्ष' हैं और न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं वो इन कायर हमलावरों को ‘उत्पीड़ित अल्पसंख्यक' मानती है. जिन लोगों के परिवार को भी इस हमले में क्षति हुई है उन पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए."

Another brutal attack in Pahalgam. From Bangladesh to Bengal to Kashmir, the same mindset targets Hindus. But 'seculars' and judiciary insist the attackers are 'oppressed minorities.' Victims deserve justice. pic.twitter.com/GtA5WpFjIr