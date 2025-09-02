IND vs PAK: 'मुश्किल हालातों में...' एशिया कप से पहले पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर ने लिया संन्यास

Asia Cup 2025: एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. उससे पहले फैन्स के लिए बुरी खबर है. दिग्गज पाकिस्तानी पावर हिटर बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की भूमिका निभाने वाले आसिफ अली ने क्रिकेट से संन्यास (Pakistan Cricketer Asif Ali Retires) का ऐलान कर दिया है. आसिफ अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने संन्यास की घोषणा की है. बता दें कि आसिफ अली ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 2022 में लहौर क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. तीन साल से पाकिस्तानी टीम से दूर रह रहे आसिफ ने आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है.

बेटी को खोने का दर्द भी झेला

मध्यक्रम के इस पावर-हिटर ने टी20 में 577 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 41 रन था. वनडे में उन्होंने 21 छक्कों और 22 चौकों की मदद से 382 रन बनाए. उनका आखिरी वनडे 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था.

आसिफ ने एक्स पर संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, "पाकिस्तान की जर्सी पहनना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और क्रिकेट के मैदान पर अपने देश की सेवा करना मेरे लिए सबसे गौरव की बात रही है. मेरे परिवार और दोस्तों, जो खुशी के पलों में और मुश्किल हालातों में, जिसमें विश्व कप के दौरान मेरी प्यारी बेटी को खोना भी शामिल है, मेरे साथ खड़े रहे, आपकी ताकत ने मुझे आगे बढ़ाया. " आसिफ ने साल 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था और वनडे और टी20 को मिलाकर पाकिस्तान के लिए कुल 79 मैच खेले हैं.

2022 के एशिया कप में भारत के खिलाफ खेली थी तूफानी पारी

सितंबर में 9 तारीख से एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का आगाज हो रहा है. बता दें कि 2022 के एशिया कप से पहले आसिफ ने दावा किया था कि वे प्रैक्टिस में रोजाना 150 छक्के लगाते हैं . ऐसे में .एशिया कप 2022 में भारत के खिलाफ आसिफ ने आठ गेंदों पर 16 रन की तेज पारी खेली थी और पाकिस्तान को जीत दिलाई दिलाकर फाइनल में पहुंचाया था.

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम