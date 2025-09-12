Pakistan vs Oman: 'हम इसे निरंतरता को...', पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने बताया क्योंकि चुनी पहले बैटिंग

Pakistan win the Toss: एशिया कप (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ (Paistanv vs oman) के खिलाफ अभियान का आगाज करने से पहले कप्तान सलमान आगा (Salman Agha) को टॉस के लिए आते देख पाकिस्तानी समर्थकों के चेहरे खिल उठे. टॉस से पहले तक उनके खेलने को लेकर स्थिति साफ नहीं थी क्योंकि उनके खेलने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आगा न केवल खेल रहे हैं, बल्कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. और इस फैसले के पीछे की वजह भी बता दी.

टॉस जीतकर फैसला सुनाने के बाद आगा ने कहा, 'हम पहले बैटिंग करने जा रहे हैं. यह अच्छी पिच दिखाई पड़ रही है और हम ओमान की टीम पर स्कोरबोर्ड पर बड़ा स्कोर टांग कर दबाव बनाना चाहते हैं.' उन्होंने कहा, 'हम पिछले 2-3 महीने से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. हम फरवरी से साथ खेल रहे हैं और टीम एकजुट हो रही है. हम एक ईकाई के रूप में निरंतरता को बरकरार रखना चाहते हैं.'

पाक कप्तान बोले, 'हमारे पास तीन स्पिनर और इतने ही ऑलराउंडर हैं. जब हम पहले बल्लेबाजी करते हैं, तो हम संभावित से बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं. और जब हम पहले बॉलिंग करते हैं, तो प्रतिद्वंद्वी टीम को उस स्कोर के भीतर समेटना चाहते हैं, जिसे हम आसानी से हासिल कर सकें.'