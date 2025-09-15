IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने T20I में रचा इतिहास, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज बने

Suryakumar Yadav record: पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत ने कमाल करते हुए 7 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की, भारत की जीत में कुलदीप यादव हीरो बने और 18 रन देकर तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. कुलदीप की घातक गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान सिर्फ 127 रन ही 20 ओवर में 9 विकेट पर बना सका,इसके बाद भारत ने 15.5 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारत की ओर से कप्तान सूर्य़कुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने 37 गेंद पर नाबाद 47 रन की पारी खेली. सूर्या ने अपनी धमाकेदार पारी के दौरान एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया.

सूर्या भारत के लिए T20I में 200 + के स्ट्राइक रेट के साथ सबसे ज्यादा बार 30+ स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. सूर्या ने 11 बार यह कमाल टी-20 इंटरनेशनल में किया है.

भारत के लिए T20I में SR 200+ पर सर्वाधिक 30+ स्कोर (Most 30+ scores at SR 200+ in T20Is for India)

11: सूर्यकुमार यादव

08: हार्दिक पंड्या

07: रोहित शर्मा

06: अभिषेक शर्मा

06: युवराज सिंह

05: दिनेश कार्तिक

इसके साथ-साथ सूर्या T20I में भारत के लिए सर्वाधिक बार मैच में टॉप स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर आ गए हैं.

T20I में भारत के लिए सर्वाधिक शीर्ष स्कोर (Most Top Scores for India in T20Is)

38: रोहित शर्मा (157)

37: विराट कोहली (147)

22: सूर्यकुमार (𝟏𝟖𝟐)

14: केएल राहुल (152)

14: शिखर धवन (143)

11: सुरेश रैना (140)

10: हार्दिक पंड्या (157)

भारत के लिए टी-20- इंटरनेशनल में पहली बार हुआ ऐसा

वहीं, सूर्या का कल यानी 14 सितंबर को जन्मदिन था. अपने जन्मदिन के दिन सूर्या ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी और भारत के लिए टॉप स्कोरर रहे. भारत के लिए T20I में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई बल्लेबाज अपने जन्मदिन के दिन मैच खेलते हुए टीम का टॉप स्कोरर बल्लेबाज रहा है. वैसे वनडे में तीन बल्लेबाजों के साथ ऐसा हुआ है.

जन्मदिन पर भारत के लिए ऑप स्कोरिंग (Top Scoring for India on Birthday)

वनडे: सचिन/सिद्धू/कांबली/कोहली

T20I: सूर्यकुमार यादव

मैच की बात करें तो भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने कमाल किया और मैदान पर आते ही धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी की. अभिषेक ने पहले ही ओवर में पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी को चौका जमाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया था. अभिषेक ने मैच में 13 गेंद पर 31 रन की तूफानी पारी खेली. अभिषेक ने अपनी पारी में 4 चौके और दो छक्के लगाए. वहीं, शुभमन गिल 10 रन और तिलक वर्मा 31 रन बनाकर आउट हुए. शिवम दुबे 10 रन बनाकर नाबाद रहे और सूर्या के साथ मिलकर भारत को जीत दिला दी.