PAK vs BAN: पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच फाइनल में पहुंचने की जंग, भारत में कब और फ्री में कैसे देखें

Pakistan vs Bangladesh, Super Fours: बांग्लादेश और पाकिस्तन के बीच सुपर 4 में आज अहम मुकाबला खेला जाने वाला है. इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में भारत के खिलाफ खेलेगी. भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है. अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच यह सुपरहिट मुकाबला खेला जाने वाला है. बता दें कि एशिया कप के फाइनल की रेस से श्रीलंका पहले ही बाहर हो चुकी है. एशिया कप 2025 में पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच टक्कर होने वालै है.जुलाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 3 T20I मैचों की सीरीज खेली गई थी जिसे बांग्लादेश ने 2-1 से जीतने में सफल रहा था. पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अबतक 25 मैच खेले गए हैं जिसमें 20 मैच में पाकिस्तान को और 5 मैच बांग्लादेश की टीम जीतने में सफल रही है. (Pakistan vs Bangladesh Head to Head in T20)

बांग्लादेश टीम न्यूज

लिट्टन दास और तस्कीन अहमद की वापसी की संभावना है. परवेज़ हुसैन इमोन और मोहम्मद सैफुद्दीन की जगह ली जा सकती है.

बांग्लादेश (संभावित): 1 तंज़ीद हसन, 2 सैफ हसन, 3 लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), 4 तौहीद हृदोय, 5 शमीम हुसैन, 6 जेकर अली, 7 रिशद हुसैन, 8 तंजीम हसन साकिब, 9 नसुम अहमद, 10 तस्कीन अहमद, 11 मुस्तफिजुर रहमान

पाकिस्तान हसन नवाज को वापस ला सकता है या सईम अयूब की जगह खुशदिल शाह को खिला सकता है, जिन्होंने टूर्नामेंट में 5 मैचों में केवल 23 रन बनाए हैं.

पाकिस्तान (संभावित): 1 साहिबजादा फरहान, 2 फखर जमान, 3 सईम अयूब, 4 सलमान आगा (कप्तान), 5 हुसैन तलत, 6 मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), 7 मोहम्मद नवाज, 8 फहीम अशरफ, 9 शाहीन शाह अफरीदी, 10 हारिस रऊफ, 11 अबरार अहमद

पिच कैसी होगी

दुबई का मंत्र है टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो. दुबई की पिच धीमी और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए थोड़ी मुश्किल बनी हुई है, हालांकि भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की थी. गर्मी को देखते हुए, टीमों के पहले फील्डिंग करने की संभावना है.

आंकड़े और रोचक तथ्य

# अपने टी20I करियर में पहली बार, नवाज़ ने पाकिस्तान के लिए लगातार दो पारियों में गेंदबाज़ी नहीं की है.

# मुस्तफ़िज़ुर टी20I में 150 विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज़ बन गए हैं, उनसे पहले राशिद खान, टिम साउथी और ईश सोढ़ी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं.

# जेकर अली की ओर से बांग्लादेश के पिछले मैच में कप्तानी करना उनके लिए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में पहली बार था.

भारत में इन यूजर के पास है मैच को फ्री में देखने का मौका

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 वाले इस मैच को भारत में जियो यूजर फ्री में देख सकते हैं. इसके लिए जियो यूजर को अपने फोन पर रिचार्ज प्लान लेना होगा जिसमें सोनी लिव का एक्सिस शामिल हो. उदाहरण के लिए यदि आप जियो यूजर हैं तो आपके फोन में 175 रुपये का प्लान होना चाहिए जो आपको 28 दिन के लिए 10 GB डेटा के साथ 10 ओटीटी ऐप का भी एक्सिस देता है जिसमें, जिसमें सोनी लिव भी शामिल होता है. यानी जिन लोगों के पास भारत में जियो सिम कार्ड है वह इस मैच को इस प्लान के तहत मैच को सोनी लिव सब्सक्राइब बिना देख सकते हैं.

इसके अलावा वोडाफोन यूजर भी इस मैच को 95 रुपये का डेटा प्लान के साथ देख सकते हैं. जिन यूजर के फोन में वोडाफोन है वो इस मैच के लिए सोनी लिव का फ्री सब्सक्रिप्शन का लुत्फ उठा सकते हैं. (Where to Watch PAK vs BAN Live for Free)

बांग्लादेश Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का LIVE टेलीकास्ट कौन से टीवी चैनल करेंगे?

बांग्लादेश Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच का LIVE टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 (हिंदी), सोनी स्पोर्ट्स 4 (तेलुगु), सोनी स्पोर्ट्स 4 (तमिल) और सोनी स्पोर्ट्स 5 पर होगा.

बांग्लादेश Vs पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की Live Streaming कहां होगा ?

बांग्लादेश VS पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 सुपर 4 मैच की Live Streaming SonyLIV ऐप पर उपलब्ध होगी.

फैन कोड पर भी देख सकते हैं एशिया कप के मैच

एशिया कप के मैच आप फैन कोड पर भी देख सकते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करके आप मैच का मजा भारत में ले सकते हैं. बता दें कि अगर आपको एक मैच को देखना है तो इसके लिए आपको 25 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं, पूरा एशिया कप का पैकेज लेना है तो 189 रन रुपये खर्च करने पड़ेंगे.