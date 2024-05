Babar Azam: बाबर आज़म का धमाका, टी20 क्रिकेट में ऐसा कारनामा करने वाले एकलौते कप्तान बने, विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Babar Azam T20 Captaincy Record PAK vs IRE

Babar Azam Record PAK vs IRE T20: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आयरलैंड पर अपनी टीम की शानदार जीत के बाद एक शानदार सूची में शीर्ष पर पहुंच गए, क्योंकि वह अपने नाम के अलावा 45 जीत (Babar Azam Became Most Successful T20I Captain) के साथ सबसे सफल टी20ई कप्तान बन गए जो पुरुषों के टी20ई क्रिकेट में किसी से भी अधिक है. मोहम्मद रिजवान (75*) (Mohammad Rizwan vs Ire) और फखर जमान (78) (Fakhar Zaman) के बीच 140 रन की साझेदारी की बदौलत बाबर की टीम ने तीन ओवर शेष रहते आयरलैंड के 193/7 के अच्छे स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया, जिससे पाकिस्तान के शक्तिशाली कप्तान को रिकॉर्ड तोड़ने वाला 45वां टी20 मैच मिला.