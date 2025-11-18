PAK vs ZIM Live Streaming: कब और कहां होगा मुकाबला, भारत में कैसे देख पाएंगे लाइव, जानें तमाम बातें

पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका, अगले साल होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों के लिए, मंगलवार के ट्राई सीरीज में भिड़ने के लिए तैयार है. ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच मंगलवार को होना है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे तनाव के दौरान पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में तीन स्थानीय क्रिकेटरों के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान ने इस ट्राई सीरीज से हटने का फैसला लिया था. जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे को ट्राई सीरीज में शामिल किया. ट्राई सीरीज 17 से 29 नवंबर के बीच रावलपिंडी में खेली जानी है. लाहौर को इस टूर्नामेंट के पांच मैचों की मेजबानी करनी थी, लेकिन इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के मद्देनजर सुरक्षा चिंताओं के बीच तीनों बोर्ड इस बात पर राजी हुए कि सभी मुकाबले एक ही वेन्यू पर खेले जाएंगे.

कब होगा मुकाबला?

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज टी20 मैच मंगलवार 18 नवंबर को खेला जाएगा.

कहां होगा आयोजन?

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज टी20 मैच रावलपिंडी के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा. टॉस भारतीय समयानुसार शाम 6:00 बजे होगा.

भारत में कहां देख पाएंगे लाइव?

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज का टी20 मैच का भारत में किसी भी टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा.

कहां देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच ट्राई सीरीज टी20 मैच भारत में Sports TV यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगा.

ऐसी हैं दोनों टीमें

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (डब्ल्यू), सलमान अली (सी), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, अब्दुल समद

जिम्बाब्वे: ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मदांडे, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारावा, ग्रीम क्रेमर, टोनी मुनयोंगा, तदिवानाशे मारुमनी, न्यूमैन न्यामुरी

