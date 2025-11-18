PAK vs ZIM Live Updates: बाबर आजम के निशाने पर होगा विराट कोहला का बड़ा रिकॉर्ड, थोड़ी देर में होगा टॉस

Pakistan vs Zimbabwe LIVE Score: रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के बीच मुकाबले से ट्राई सीरीज की शुरुआत होगी. भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा. इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे हिस्सा ले रही हैं. पहले अफगानिस्तान ट्राई सीरीज का हिस्सा थी, लेकिन पाकिस्तानी स्ट्राइक में उनके खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद अफगानिस्तान ने अपना नाम वापस लिया था. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद ऐलान किया था कि ज़िम्बाब्वे इस ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी.

वहीं इस मुकाबले में फैंस की नजरें इस पर होंगी कि बाबर आजम प्लेइंग इलेवन में जगह बना पाते हैं या नहीं. एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद बाबर की टी20 टीम में वापसी हुई थी. हालांकि, करीब साल भर बाद टी20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी पर बाबर ने फैंस को निराश किया था, लेकिन फिर उन्होंने जोरदार वापसी की थी. बाबर अब टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. वहीं बाबर अगर आज के मुकाबले में खेलते हैं और उनके बल्ले से 5 चौके आते हैं तो वह टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक चौके लगाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ देंगे. बाबर आजम ने अभी तक खेले 323 टी20 मुकाबलों में 1206 चौके जड़े हैं. जबकि कोहली ने 414 मैचों में 1210 चौके जड़े हैं. बाबर के नाम टी20 फॉर्मेट में 11409 रन हैं जबकि कोहली के नाम 13543 रन हैं.

ऐसी हैं दोनों टीमें

पाकिस्तान टीम: साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), सलमान आगा (कप्तान), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, उस्मान तारिक, अब्दुल समद

जिम्बाब्वे टीम: ब्रायन बेनेट, डायोन मायर्स, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, क्लाइव मदांडे, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारावा, ग्रीम क्रेमर, टोनी मुनयोंगा, तदिवानाशे मारुमनी, न्यूमैन न्यामुरी

Here are the LIVE Score updates of Pakistan vs Zimbabwe, T20I tri-series straight from Rawalpindi Cricket Stadium, Rawalpindi