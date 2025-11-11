PAK vs SL 1st ODI: फिर फंसने लगे बाबर आजम, कहां जाकर रुकेगा यह अनचाहा रिकॉर्ड

Sri Lanka tour of Pakistan 2025: पूर्व कप्तान बाबर आजम (Bababr Azam) पिछले दिनों व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में फिर से वापस लौटे, लेकिन दोनों में ही फंसते दिख रहे हैं. हालांकि, तुलनात्मक रूप से टी20 में तस्वीर पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खत्म हुई सीरीज में थोड़ी बेहतर रही, लेकिन वनडे में बाबर की नाकामी चिंता का विषय है. मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ शुरू हुई वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में जहां सलमान आगा (Salman Agha) ने नाबा 105 रन बनाए, तो बाबर आजम सिर्फ 29 ही रन बना सके. इसी के साथ ही वापसी के बाद से उनके आकंड़े जहां खराब हो रहे हैं, तो दुनिया के तमाम फैंस के बीच एक और बड़ा सवाल और बहस दोनों चल रहे हैं.

पिछली 6 पारियों में डब्बा गोल !

वनडे में बाबर का पिछली छह पारियों में हाल कैसा रहा है, यह आप इससे समझ सकते हैं कि उनका बेस्ट स्कोर शुक्रवार को ही 29 रन रहा. इन 6 पारियों में बाबर ने 13.83 के औसत से 83 ही रन बनाए हैं, तो वहीं उनका स्ट्राइक-रेट 61.94 का रहा है, लेकिन इससे आगे अब एक और सवाल बाबर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है.

जब देंगे बाबर इस सवाल का जवाब?

श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार को रावलपिंडी मैच बाबर का पिछले ऐसा 83वां मैच रहा, जो बिना शतक के निकल गया. जी हां, बाबर को वनडे में शतक बनाए 83 मैच हो गए हैं. उन्होंने आखिरी शतक साल 2023 एशिया कप में बनाया था. और वह भी नेपाल के खिलाफ. तमाम पंडितों और पूर्व क्रिकेटरों को समझ नहीं आ रहा कि बाबर को आखिर यह क्या हो गया है.वहीं, बड़ा सवाल यह बन गया है कि बिना शतकों के चला आ रहा यह सिलसिला बाबर कब तोड़ेंगे?