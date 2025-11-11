विज्ञापन
PAK vs SL 1st ODI: सलमान आगा का तूफानी शतक, इस साल आंकड़े हुए सुपर से ऊपर

Pakistan vs Sri Lanka, 1st ODI: सलमान आगा ने दक्षिण अफ्रीकी बॉलरों की जमकर धुनाई करते हुए 87 गेंदों पर 9 चौकों से नाबाद 105 रन बनाए

Sri Lanka tour of Pakistan 2025: पाकिस्तान के शतकवीर बल्लेबाज सलमान आगा

Salman Agha's century: लेफ्टी पेसर शाहीन  आफरीदी से पहले तक कुछ मैचों में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा (Salman Agha) ने मंगलवार को रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए पहले वनडे (Pakistan vs Sri Lanka, 1st ODI) में तूफानी शतक जड़कर पाकिस्तान को लड़ने लायक 5 विकेट पर 299 का स्कोर दे दिया. सलमान आगा ने 87 गेंदों पर 9 चौकों से नाबाद 105 रनों की शानदार पारी ही नहीं खेली, बल्कि ऐसे आंकड़े भी हासिल कर लिए, जो पाकिस्तान के कई बड़े बल्लेबाजों को भी नसीब नहीं हुए. ये आंकड़े इस साल अपने घर में खेले गए वनडे मैचों में. साल 2025 में सलमान आगा ने पाकिस्तान में वनडे में अपने आंकड़ों को बहुत ही तूफानी बना लिया है. 

इन आंकड़ों पर सहजा विश्वास ही नहीं होता!

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतक आया, तो इस साल सलमान आगा का औसत मानो  रॉकेट हो गया. साल 2025 में सलमान के बल्ले से 40, 134, 45, 42, 62, 69, 5* और 105* की पारियां निकलीं. दो शतक और इतने ही अर्द्धशतक. और इस शानदार परफॉरमेंस से सलमान ने अपने औसत को अभी तक (पहले वनडे) 8 मैचों में 83.66 पर पहुंचा दिया है. उन्होंने 97.85 के स्ट्राइक-रेट से कुल 502 रन बनाए है. 

विश्व कप 2023 के बाद से सबसे ज्यादा रन

औसत ही नहीं, सलमान हालिया समय में  पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. विश्व कप 2023 के बाद से सलमान ने अभी तक (पहले वनडे) 48 मैचों में 870 रन बनाए हैं. उनके बाद मोहम्मद रिजवान (40 मैच, 721 रन) और सैम अयूब (47 मैच, 718 रन) का नंबर आता है. मतलब वनडे में पिछले करीब दो-ढाई साल में सलमान आगा पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए है. 

