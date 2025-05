Operation Sindoor: क्या पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों के बाद KKR vs CSK मैच होगा स्थगित ? जानिए !

Operation Sindoor, IPL 2025: आईपीएल 2025 (IPL 2025 KKR vs CSK) के 57वें मुकाबले में मेजबान केकेआर (KKR) का सामना प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी सीएसके (CSK) से होगा जो केकेआर के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा, दोनों टीमों के बीच मैच कोलकाता (Eden Gardens, Kolkata) में आज होना है. केकेआर के फिलहाल 11 मैचों में पांच जीत और इतनी ही हार के साथ 11 अंक हैं और उन्हें अपनी संभावनाओं को बरकरार रखने के लिए बाकी बचे तीन मैचों में जीत हासिल करनी होगी और अन्य परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा. वहीं सीएसके 11 मैचों में सिर्फ दो जीत के साथ अंक तालिका में सबसे अंतिम स्थान पर है और उनके लिए यह प्रयोग करने और साख बचाने की लड़ाई है.

क्या पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर भारत के हमलों के बाद KKR vs CSK मैच होगा स्थगित ?

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों पर जोरदार हमला किया, जिससे पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, हमले के बाद, प्रशंसक सोच रहे हैं कि क्या केकेआर और सीएसके के बीच मैच स्थगित कर दिया जाएगा या योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा. अब तक, बीसीसीआई ने मैच को स्थगित करने के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है, ऐसे में मैच तय समय पर आज शुरू हो सकता है. (India launches missile attack on pakistan)

देरी से शुरू होने की संभावना

हालांकि, पूरे भारत में आयोजित किए जाने वाले मॉक ड्रिल को देखते हुए मैच के आगाज में थोड़ी देरी हो सकती है. मॉकड्रिल अभ्यास शाम 4:00 बजे शुरू होने की संभावना है. ब्लैकआउट ड्रिल शाम 7:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिससे मैच में थोड़ी देरी होने की संभावना है. लेकिन बीसीसीआई की ओर से कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है .

7 मई को प.बंगाल के कई जिलों में बुधवार को मॉकड्रिल का आयोजन

बता दें कि 7 मई को पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बुधवार को मॉकड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन होना है लेकिन इस लिस्ट में कोलकाता का नाम नहीं है. ऐसे में मैच में कोई व्यवधान आएगा, इसकी संभावना नहीं है,

हेड टू हेड (CSK vs KKR, IPL 2025 Head to Head)

दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 30 मुकाबलों में 19 में सीएसके जबकि 11 में केकेआर को जीत मिली है. कोलकाता में हुए मुकाबलों में भी सीएसके भारी है और वहां हुए 10 मुकाबलों में उन्होंने छह मैच जीते हैं। हालांकि इस साल चेपॉक, चेन्नई में हुए दोनों टीमों के बीच पहले मुकाबले में केकेआर को जीत मिली थी, जिसका बदला लेने सीएसके की टीम उतरेगी.

केकेआर टीम कैसे पहुंच सकती है प्लेऑफ में (How Can KKR Qualify For The Playoffs)

कोलकाता नाइट राइडर्स - केकेआर को शेष तीनों मैच जीतने होंगे ऐसे में वह 17 अंकों पर पहुंच जाएंगे. 17 अंक हासिल करने के बाद भी उनके लिए रास्ता साफ नहीं होगा. केकेआर को फिर इसके बाद अपने नेट रन रेट पर निर्भर रहना होगा और दूसरी टीमों के परिणाम को भी देखना होगा.

अपने बाकी बचे तीनों मैच हार जाने पर क्या होगा

अगर वे तीनों मैच हार जाते हैं, तो उनके 11 अंक रह जाएंगे, जिससे टीम केकेआर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी और संभवतः 7वें या 8वें स्थान पर रहेंगे. उनकी एक भी गलती की गुंजाइश शून्य के बराबर है.