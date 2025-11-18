विज्ञापन
विशेष लिंक

Oman vs India A: दुबे ने किया फैंस को हर्षित, फैंस बोले मिल गया जडेजा का विकल्प, रच चुके हैं यह इतिहास

Harsh Dubey: हर्ष दुबे ने जिन थोड़े मुश्किल पलों में बल्ले से दम दिखाया, उसकी गूंज निश्चित रूप से अगरकर एंड कंपनी तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी

Read Time: 2 mins
Share
Oman vs India A: दुबे ने किया फैंस को हर्षित, फैंस बोले मिल गया जडेजा का विकल्प, रच चुके हैं यह इतिहास
Asia Cup Rising Stars: हर्ष दुबे ने अपना नया पहलू दिखाया. और बताया कि वह बॉलर नहीं, बल्कि ऑलराउंडर हैं

India 'A' beats Oman: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Asia Cup Rising Stars) में मंगलवार को भारत ए ने ओमान पर शानदर 6 विकेट  से जीत दर्ज  करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. और भारत की जीत इस जीत में नायक रहे युवा ऑलराउंडर हर्ष दुबे (Harsh dubey), जिन्होंने जरूरत पर बल्लेबाजी कौशल दिखाते हुए सभी का दिल जीत लिया. नंबर चार पर बैटिंग करने आए, दुबे 44 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छ्क्के से भारत को सेमीफाइन का टिकट दिला कर लौटे, तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर फैंस ने कहा कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत को जडेजा का विकल्प मिल गया. लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे ने बॉलिंग में भी चार ओवरों के कोटे में 30 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन बाद में जो उन्होंने बैटिंग में किया, उस प्रदर्शन ने उन्होंने फैंस की अवधारणा को ही बदल दिया क्योंकि उनकी मुख्य पहचान एक बॉलर के रूप में ज्यादा बड़ी थी क्योंकि वह एक इतिहास भी रच चुके हैं. 

फैंस ने नीलामी से पहले टीमों को आगाह करना भी शुरू कर दिया है

Latest and Breaking News on NDTV

पिछले घरेलू सीजन में रचा इतिहास

पिछले साल लेफ्टआर्म स्पिनर हर्ष दुबे ने वह कारनामा कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कोई भी नहीं कर सका. विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले और 24वें साल में चल रहे हर्ष दुबे ने साल 2024-25 के सीजन में सबसे ज्यादा 69 विकेट लिए. यह वह कारनामा है, जो भारतीय घरेलू इतिहास में कोई नहीं कर सका है. उनसे पहले यह रिकॉर्ड आशुतोष णान के नाम पर था, जिन्होंने 68 विकेट चटकाए थे. हर्ष दुबे को इस प्रदर्शन के लिए प्लयेर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Harsh Surendra Dubey, India A, Oman, India A Vs Oman 11/18/2025 Iaom11182025267649, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com