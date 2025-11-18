Oman vs India A: दुबे ने किया फैंस को हर्षित, फैंस बोले मिल गया जडेजा का विकल्प, रच चुके हैं यह इतिहास

India 'A' beats Oman: दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप (Asia Cup Rising Stars) में मंगलवार को भारत ए ने ओमान पर शानदर 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. और भारत की जीत इस जीत में नायक रहे युवा ऑलराउंडर हर्ष दुबे (Harsh dubey), जिन्होंने जरूरत पर बल्लेबाजी कौशल दिखाते हुए सभी का दिल जीत लिया. नंबर चार पर बैटिंग करने आए, दुबे 44 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छ्क्के से भारत को सेमीफाइन का टिकट दिला कर लौटे, तो सोशल मीडिया पर ज्यादातर फैंस ने कहा कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भारत को जडेजा का विकल्प मिल गया. लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे ने बॉलिंग में भी चार ओवरों के कोटे में 30 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन बाद में जो उन्होंने बैटिंग में किया, उस प्रदर्शन ने उन्होंने फैंस की अवधारणा को ही बदल दिया क्योंकि उनकी मुख्य पहचान एक बॉलर के रूप में ज्यादा बड़ी थी क्योंकि वह एक इतिहास भी रच चुके हैं.

For his stellar all-round performance, including a match-winning half-century, Harsh Dubey is the Player of the Match. 👏



With this victory, India A have qualified for the semi-finals! 👍



Scorecard ▶️ https://t.co/F9u6OP8Yqd#RisingStarsAsiaCup pic.twitter.com/Yeb4qMIr0k — BCCI (@BCCI) November 18, 2025

फैंस ने नीलामी से पहले टीमों को आगाह करना भी शुरू कर दिया है

पिछले घरेलू सीजन में रचा इतिहास

पिछले साल लेफ्टआर्म स्पिनर हर्ष दुबे ने वह कारनामा कर दिखाया जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में कोई भी नहीं कर सका. विदर्भ के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले और 24वें साल में चल रहे हर्ष दुबे ने साल 2024-25 के सीजन में सबसे ज्यादा 69 विकेट लिए. यह वह कारनामा है, जो भारतीय घरेलू इतिहास में कोई नहीं कर सका है. उनसे पहले यह रिकॉर्ड आशुतोष णान के नाम पर था, जिन्होंने 68 विकेट चटकाए थे. हर्ष दुबे को इस प्रदर्शन के लिए प्लयेर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.