रोहित और विराट ही नहीं, सभी को खेलने होंगे कम से कम दो मैच, BCCI ने विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर किया बड़ा फैसला

इस साल की शुरूआत में आस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला में हार के बाद यह सिफारिश की गई थी . इसमें हर प्रारूप में घरेलू क्रिकेट पर अधिक जोर देने के लिये कहा गया था.

Every Indian player have to play at least two Vijay Hazare Matches

बीसीसीआई ने भारतीय टीम के मौजूदा खिलाड़ियों के लिये 24 दिसंबर से शुरू हो रही विजय हजारे ट्रॉफी में कम से कम दो वनडे मैच खेलना अनिवार्य कर दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी टी20 मैच (19 दिसंबर ) और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे (11 जनवरी , 2026) के बीच तीन सप्ताह से अधिक का अंतर है और बोर्ड चाहता है कि सभी सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट खेलें. अजित अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सभी को यह निर्देश दे दिया है.

बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा ,‘‘ विजय हजारे ट्रॉफी के छह दौर 24 दिसंबर से खेले जाने हैं . यह खिलाड़ियों और उनके प्रदेश संघों पर निर्भर करता है कि वे कौन से दो दौर खेलना चाहते हैं.'' उन्होंने कहा ,‘‘किसी को छूट तभी दी जायेगी जब उत्कृष्टता केंद्र से किसी को अनफिट घोषित किया जाता है लेकिन अधिकारियों का मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के बाद चोट से उबरने के लिये काफी समय होगा.''

इस निर्देश से यह धारणा भी टूटेगी कि चयन समिति और मुख्य कोच गौतम गंभीर सिर्फ कोहली और रोहित का उदाहरण देना चाहते हैं जिन्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है. इस बीच जसप्रीत बुमराह को धर्मशाला में तीसरे टी20 से पहले निजी कारणों से घर लौटना पड़ा . विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उनके करीबी परिजन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूत्र ने कहा ,‘‘ सब कुछ ठीक रहा तो वह चौथे या पांचवें मैच के लिये लौट सकते हैं .''

