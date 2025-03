SA vs ENG: हार्दिक पंड्या नहीं बल्कि यह खिलाड़ी है वर्तमान में वर्ल्ड नंबर वन ऑल राउंडर, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on world's number one all-rounder: आमतौर पर वर्तमान क्रिकेट में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) को वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर माना जाता है. लेकिन वसीम अकरम ने वर्ल्ड क्रिकेट से नंबर वन ऑलराउंडर के तौर पर उनका नाम नहीं लिया है. टेन स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram on Marco Jansen) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्ल्ड का नंबर वन ऑलराउंडर मानते हैं. वसीम अकरम ने चौंकाते हुए हार्दिक पंड्या का नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के बॉलिंग ऑलराउंडर मार्को यानसन का नाम लिया है.

बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के 11वें मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया था. इस मैच में मार्को यानसन ने शानदार गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे. भले ही इस मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला लेकिन वसीम अकरम मार्को यानसन से काफी खुश दिखे, मार्को यानसन को लेकर वसीम ने कहा कि, "उनकी गेंदबाजी शानदार थी. लंबे कद के हैं और वो सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं. मुझे लगता है कि वो वर्तमान क्रिकेट में वर्ल्ड नंबर वन ऑलराउंडर हैं."

Marco Jansen के करियर की बात करें तो साउथ अफ्रीका के इस बॉलिंग ऑलराउंडर ने अबतक 17 टेस्ट में 73 विकेट लिए हैं. वनडे में उनके नाम 45 विकेट दर्ज है और बल्लेबाजी से 1383 रन बनाने में सफल हो गए हैं. T20I में उनके नाम 16 विकेट दर्ज है. यानसन काफी कम समय में अपनी पहतचान विश्व क्रिकेट में बना पाने में सफल हो गए हैं. जिस तरह से यानसन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसे देखकर यह उम्मीद की जा रही है कि यह खिलाड़ी आगे चलकर विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑलराउंडर बनेगा.

बता दें कि मै के दौरान मार्को यानसन ने गेंदबाजी से तो कमाल किया ही बल्कि एक कमाल का कैच भी लपककर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया. यानसन ने कई मीटर दूर तक दौड़ते हुए इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक का कैच लपका जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Brook's gone, thanks to a fantastic catch by Jansen and a brilliant delivery by Maharaj! You just can't keep Jansen out of the game.