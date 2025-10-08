बेन स्टोक्स, पैट कमिंस या शाकिब अल हसन नहीं पार्थिव पटेल ने इन्हें बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर

Parthiv Patel said Ravindra Jadeja greatest all-rounder: भारत के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले टेस्ट में ऑल-राउंड प्रदर्शन करने वाले रवींद्र जडेजा की जमकर तारीफ की है और जडेजा को भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर बताया है. बता दें, शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को पहले मुकाबले में पारी और 140 रनों से हरा. जडेजा ने इस मैच में पहले नाबाद 104 रनों का पारी खेली, जबकि उसके बाद उन्होंने दूसरी पारी में 4 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच से पहले जियो स्टार से बात करते हुए पार्थिव पटेल ने पहले टेस्ट में भारतीय टीम के दबदबे की बात की. इसके साथ ही उन्होंने केएल राहुल की भी तारीफ की और दूसरे टेस्ट को लेकर सेलेक्सन रणनीति पर भी अपना रिएक्शन दिया.

'उपकप्तान बनने के बाद हुए और जिम्मेदार'

पहले टेस्ट में रवींद्र जडेजा की बल्लेबाजी पर बोलते हुए पार्थिव पटेल ने कहा,"जिस तरह से जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखना शानदार है. इसमें से बहुत कुछ उस ज़िम्मेदारी पर निर्भर करता है जिसे उन्होंने उप-कप्तान नियुक्त होने के बाद से स्वीकार किया है. इससे पहले भी, भारतीय प्रबंधन ने उन पर विश्वास दिखाया और उन्हें बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेने और क्रम में लचीले ढंग से बल्लेबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे वह पांचवें, छठे या सातवें क्रम पर हो. जब ड्रेसिंग रूम आप पर इतना भरोसा करता है तो इससे आपकी मानसिकता बदल जाती है."

'भारत के महानतम ऑलराउंडर'

पूर्व विकेटकीपर ने आगे कहा,"हालांकि वह मुख्य रूप से एक ऑलराउंडर हैं, विकेट लेने की क्षमता के साथ. लेकिन उनका बल्लेबाजी योगदान उन्हें अहम बनाता है. हाल के महीनों में उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी इंग्लैंड के खिलाफ आई थी, जब वह मैच ड्रॉ करवाने में सफव हुए थे. जहां उन्होंने दबाव में परिपक्वता दिखाई. इस टेस्ट मैच में उनका सकारात्मक फुटवर्क और अपना विकेट दिए बिना नॉट आउट रहने की क्षमता प्रमुख कारक थी."

रवींद्र जडेजा को भारत का सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर बताते हुए पार्थिव पटेल ने कहा,"जडेजा निस्संदेह भारत के महानतम ऑलराउंडर हैं. लगभग 4,000 रन और 335 विकेट के साथ, मुझे उम्मीद है कि वह अपने करियर के अंत तक 400 विकेट और 4,000 रन को पार कर जाएगा, जो एक बड़ी उपलब्धि है."

'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर'

पार्थिव पटेल ने आगे कहा,"वैश्विक मंच पर, वह वर्तमान में नंबर एक ऑलराउंडर हैं. इस पर कोई बहस नहीं है. जहां बेन स्टोक्स, पैट कमिंस और शाकिब अल हसन जैसे नाम सामने आते हैं, वहीं जडेजा काफी आगे हैं. एक गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के रूप में सभी परिस्थितियों में उनकी असाधारण निरंतरता उन्हें अलग करती है. यह केवल कभी-कभार होने वाली प्रतिभा नहीं है. यह निरंतर प्रदर्शन ही है जो वर्तमान में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है."

प्लेइंग इलेवन को लेकर क्या होगी रणनीति

दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन समीकरण पर बोलते हुए पार्थिव पटेल ने कहा कि वह चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह सीरीज का दूसरा टेस्ट खेलें.

नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन पर बोलते हुए पार्थिव पटेल ने कहा,"जसप्रीत बुमरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल रहे है. मुझे उम्मीद है कि वह दूसरे टेस्ट में खेलेंगे. मोहम्मद सिराज वनडे मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार रेड्डी को वहां उनकी जगह लेने की संभावना है और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भी उनके नाम पर विचार किया जा सकता है. दूसरे टेस्ट के लिए, मैं नीतीश को बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के रूप में अधिक उपयोग करते देखना चाहता हूं."

