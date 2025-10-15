विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs SA: नोमान अली का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास, अब्दुल कादिर का महारिकॉर्ड टूटा

Noman Ali record in Test: पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 233 रन का टारगेट दिया था, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर 51 रन बना लिए थे. अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की दरकार है. 

Read Time: 3 mins
Share
PAK vs SA: नोमान अली का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास, अब्दुल कादिर का महारिकॉर्ड टूटा
Noman Ali overtakes Abdul Qadirs home Test record
  • नोमान अली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी करिश्माई गेंदबाजी से 6 विकेट लिए और तहलका मचाया
  • 39 वर्षीय नोमान अली ने पाकिस्तान के लिए नौवीं बार एक पारी में पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया
  • नोमान अली अब तक 20 टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा पांच विकेट हॉल करने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Noman Ali record: साउथअ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नोमान अली ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. नोमान अली ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 6 विकेट लिए. 39 साल के इस स्पिनर ने  9वीं बार एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. इसके अलावा अली ने 6 विकेट लेकर एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. नोमान अली 20 मैचों के करियर में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने वाले पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं. अपने करियर में अली ने अबतक  24.35 की औसत से 89 विकेट लिए हैं, जिनमें से 52 विकेट सिर्फ पिछले दो सालों में आए हैं. इसके साथ-साथ नोमान अली ने पाकिस्तानी स्पिनर अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. 

अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड टूटा

कादिर ने पाकिस्तान के लिए घरेलू टेस्ट मैचों में 4 बार छह विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की थी. नोमान अली ने यह पांचवीं बार पारी में 6 विकेट लेने का कमाल किया है. इसके अलावा, दिलचस्प बात यह है कि विजडन के अनुसार, पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टीम में वापसी के बाद से, नोमान ने अपने द्वारा खेले गए पांच टेस्ट मैचों में कम से कम एक 5 विकेट लिए हैं. कम से कम 50 घरेलू विकेट लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनरों में, नोमान का गेंदबाजी औसत सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने 22.60 की औसत से 66 विकेट लिए हैं.  इसके बाद सर्वश्रेष्ठ इकबाल कासिम का है, जिन्होंने 1977 और 1988 के बीच 25.15 की औसत से 111 विकेट लिए थे. 

घरेलू टेस्ट मैचों में पाकिस्तानी स्पिनरों की ओर से सर्वाधिक छह विकेट हॉल

गेंदबाजदौरान6 विकेट हॉल
नोमान अली2022-20255
अब्दुल कादिर1978-19874
दानिश कनेरिया 2001-20043
इक़बाल क़ासिम1980-19823
मुश्ताक अहमद 1996-1996 2
साजिद खान 2024-20242
अबरार अहमद2022-2022 1
मोहम्मद नजीर1969-1969 1
परवेज़ सज्जाद 1969-19691
सकलैन मुश्ताक2000-20001
जुल्फिकार अहमद1955-19551

टेस्ट मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 रन का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 269 रन बनाए थे. पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 108 रन की बढ़त मिली थी. वहीं, इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रन पर आउट हो गई.

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 233 रन का टारगेट दिया था, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर 51 रन बना लिए थे. अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की दरकार है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Noman Ali, Cricket, Pakistan, South Africa
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com