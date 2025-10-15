PAK vs SA: नोमान अली का टेस्ट क्रिकेट में तहलका, 6 विकेट लेकर रचा इतिहास, अब्दुल कादिर का महारिकॉर्ड टूटा

Noman Ali record: साउथअ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में नोमान अली ने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. नोमान अली ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी के दौरान 6 विकेट लिए. 39 साल के इस स्पिनर ने 9वीं बार एक इनिंग में 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. इसके अलावा अली ने 6 विकेट लेकर एक महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. नोमान अली 20 मैचों के करियर में सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल करने वाले पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं. अपने करियर में अली ने अबतक 24.35 की औसत से 89 विकेट लिए हैं, जिनमें से 52 विकेट सिर्फ पिछले दो सालों में आए हैं. इसके साथ-साथ नोमान अली ने पाकिस्तानी स्पिनर अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

अब्दुल कादिर का रिकॉर्ड टूटा

कादिर ने पाकिस्तान के लिए घरेलू टेस्ट मैचों में 4 बार छह विकेट हॉल करने में सफलता हासिल की थी. नोमान अली ने यह पांचवीं बार पारी में 6 विकेट लेने का कमाल किया है. इसके अलावा, दिलचस्प बात यह है कि विजडन के अनुसार, पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ टीम में वापसी के बाद से, नोमान ने अपने द्वारा खेले गए पांच टेस्ट मैचों में कम से कम एक 5 विकेट लिए हैं. कम से कम 50 घरेलू विकेट लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनरों में, नोमान का गेंदबाजी औसत सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने 22.60 की औसत से 66 विकेट लिए हैं. इसके बाद सर्वश्रेष्ठ इकबाल कासिम का है, जिन्होंने 1977 और 1988 के बीच 25.15 की औसत से 111 विकेट लिए थे.

घरेलू टेस्ट मैचों में पाकिस्तानी स्पिनरों की ओर से सर्वाधिक छह विकेट हॉल

गेंदबाज दौरान 6 विकेट हॉल नोमान अली 2022-2025 5 अब्दुल कादिर 1978-1987 4 दानिश कनेरिया 2001-2004 3 इक़बाल क़ासिम 1980-1982 3 मुश्ताक अहमद 1996-1996 2 साजिद खान 2024-2024 2 अबरार अहमद 2022-2022 1 मोहम्मद नजीर 1969-1969 1 परवेज़ सज्जाद 1969-1969 1 सकलैन मुश्ताक 2000-2000 1 जुल्फिकार अहमद 1955-1955 1

टेस्ट मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहली पारी में 378 रन का स्कोर खड़ा किया था जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 269 रन बनाए थे. पाकिस्तान को पहली पारी के आधार पर 108 रन की बढ़त मिली थी. वहीं, इसके बाद पाकिस्तान की दूसरी पारी 167 रन पर आउट हो गई.

पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 233 रन का टारगेट दिया था, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट पर 51 रन बना लिए थे. अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन की दरकार है.