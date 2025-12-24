हैरान कर देनेवाला फ़ैसला- ना स्मृति मंधाना, ना हरमनप्रीत कौर, इस बार किसी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं!

देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार को लेकर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई बैठक के खत्म होने से पहले ही विजेताओं के नाम मीडिया में लीक कर दिये गये और इसे लेकर बैठक में खूब हंगामा भी हुआ. NDTV से अवार्ड समिति के एक सदस्य ने बताया कि इसे लेकर बैठक में खूब बवाल भी हुआ. भारतीय महिला टीम ने इस साल फाइनल में अफ्रीकी टीम को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. ऐसे में उम्मीद था कि भारतीय महिला टीम से किसी ना किसी नो जरूर खेल रत्न मिलना चाहिए था.

किसी को खेल रत्न सम्मान नहीं

पुरस्कार समिति के एक और सदस्य ने NDTV से इतना ज़रूर कहा कि खेल रत्न के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हरमनप्रीत सिंह और स्मृति मंधाना के साथ भारतीय हॉकी टीम के बेहद टैलेंटेड डबल ओलिंपिक पदक विजेता हार्दिक सिंह के नामों को लेकर बैठक में चर्चा हुई लेकिन इस बार किसी को खेल रत्न अवार्ड नहीं देने पर सहमति बनी.

पहले भी दो बार हुआ ऐसा

देश के सर्वोच्च खेल सम्मान को लेकर ऐसा पहले भी दो बार हो चुका है. 1991 में सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को खेल रत्न पुरस्कार से नवाज़ा गया था. लेकिन 2008 और 2014 में किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाने की वजह से किसी भी खिलाड़ी को ये सम्मान नहीं मिल पाया था. एक और हैरान कर देनेवाली बात ये भी है कि लगातार दूसरे साल किसी भी क्रिकेटर को इस बार भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है.

सिर्फ़ एक महिला क्रिकेटर को पहले मिला है ये सम्मान

क्रिकेट की दुनिया में ये सम्मान सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को 1997-998 में दिया गया. इसके बाद एमएस धोनी (2007), विराट कोहली (2018), रोहित शर्मा (2019) और पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज (2021) में इसकी हक़दार बनीं. हैरानी की बात है कि वर्ल्ड कप की जीत के बावजूद इस बार कप्तान हरमनप्रीत कौर या उनकी टीम के किसी भी खिलाड़ी को इसका हक़दार नहीं माना गया.

