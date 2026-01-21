'ICC तय करेगा क्रिकेट के लिए क्या अच्छा', T20 WC 2026 संकट के बीच BCCI ने साफ की तस्वीर

BCCI on BCB Venue Change; ICC to Decide What Best for Cricket: जैसा कि उम्मीद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बुधवार को 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर अंतिम फैसला लेगी, BCCI सूत्रों ने कहा कि अगर बांग्लादेश भारत आने से मना करता है तो रिप्लेसमेंट के तौर पर स्कॉटलैंड से संपर्क किए जाने के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, और कहा कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी "तय करेगी कि क्रिकेट के लिए क्या सबसे अच्छा है".

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांग्लादेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत में अपने T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से मना कर दिया है, और ICC से अपने मैच सह-मेजबान देश श्रीलंका में शिफ्ट करने को कहा है. यह BCCI के उस निर्देश के बाद हुआ है जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स को दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव के बीच IPL 2026 के लिए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कहा गया था.

यह भी पता चला है कि बांग्लादेश ने ICC को सुझाव दिया है कि उसे ग्रुप B में शिफ्ट कर दिया जाए, आयरलैंड के साथ जगह बदल ली जाए, जो अपने ग्रुप मैच श्रीलंका में खेलता है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC ने आयरलैंड को भरोसा दिलाया है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

BCCI सूत्रों ने IANS से ​​कहा, "हमारे पास स्कॉटलैंड से रिप्लेसमेंट के तौर पर संपर्क किए जाने की कोई जानकारी नहीं है. ICC को तय करना चाहिए कि क्रिकेट के लिए क्या सबसे अच्छा है. सोशल मीडिया पर कई बिना वेरिफाई की हुई रिपोर्ट्स चल रही हैं, और लोगों को सिर्फ आधिकारिक पुष्टि पर ही भरोसा करना चाहिए."

ICC अधिकारी BCB के रुख से नाराज हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि BCB ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि बांग्लादेश को कोई सुरक्षा खतरा नहीं है. ICC ने बांग्लादेश को यह भी साफ कर दिया है कि अगर वे पीछे हटते हैं, तो वह एक रिप्लेसमेंट टीम नॉमिनेट करेगा, जिसमें रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड अभी अगली लाइन में है.

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्कॉटलैंड सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है और सबसे ऊंची रैंक वाली टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई. अगर ICC यह कदम उठाने का फैसला करता है तो वे बांग्लादेश की जगह ले सकते हैं.

हालांकि, इवेंट का शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ICC वर्ल्ड कप शेड्यूल बदलने और बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की इजाजत देने के खिलाफ अपने रुख पर कायम है, और उसने वीकेंड में बातचीत के दौरान BCB को भी यही बात बताई है.