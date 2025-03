CSK vs RR: गोविंदा के 'दामाद' ने IPL में रचा इतिहास, सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली

Nitish Rana record, IPL 2025: आईपीएल 2025 के 11वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स (RR vs CSK, IPL 2025) को 6 रन से हरा दिया. इस मैच में राजस्थान के नीतीश राणा ने कमाल की बल्लेबाजी की और 36 गेंद पर 86 रन बनाकर आउट हुए. भले ही राणा शतक से चूक गए लेकिन उन्होंने एक कमाल अपने आईपीएल करियर में कर दिया है. राणा आईपीएल के इतिहास में अश्विन के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. ऐसा कर राणा ने सूर्यकुमार यादव को पछाड़ दिया है. राणा ने आईपीएल में अश्विन के खिलाफ अबतक कुल 10 छक्के लगाने में सफल हो गए हैं. बता दें कि इस मामले में सूर्या संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर है. सुर्या ने अश्विन के खिलाफ आईपीएल में अबतक कुल 7 छक्के लगाए हैं.

वहीं, आईपीएल में अश्विन के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम है. मैक्सवेल ने अश्विन के खिलाफ अबतक 11 छक्के लगा चुके हैं.

आईपीएल में आर अश्विन के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगने वाले बल्लेबाज (गेंद) (Most Sixes in IPL against R Ashwin (balls)

11 - ग्लेन मैक्सवेल (70)

10 - नितीश राणा (71)*

7 - सुनील नरेन (39)

7 - सूर्यकुमार यादव (84)

7 - रॉबिन उथप्पा (94)

इसके अलावा राणा आईपीएल मैच में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. सीएसके के खिलाफ पावरप्ले मैच के दौरान राणा ने 58 रन बनाकर धमाका कर दिया था.

आईपीएल मैच में पावरप्ले में भारतीयों द्वारा बनाए गए सबसे ज़्यादा रन (Highest runs in a Powerplay in an IPL Match by Indians)

87 - रैना Vs पीबीकेएस, 2014

63 - इशान Vs एसआरएच, 2021

62 - जायसवाल Vs केकेआर, 2023

58 - नीतीश राणा Vsसीएसके, 2025*

55 - केएल राहुल Vs सीएसके, 2019

55 - इशान Vsआरसीबी, 2024

54 - साहा बVs एलएसजी, 2023

बता दें कि Nitish Rana ने अपनी धुआंधार पारी में 10 चौके और 5 छक्के लगाने में सफल रहे. राणा ने 225 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए और सीएसके के गेंदबाजों की खूब धुनाई की. नीतीश को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.

गोविंदा के 'दामाद हैं नीतीश राणा

एक्टर गोविंदा से नीतीश राणा का खास रिश्ता है साची रिश्ते में गोविंदा की भांजी लगती हैं. इस तरह से नीतीशा, गोविंदा के दामाद लगते हैं. भारतीय कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के भी नीतीश राणा 'जीजा' लगते हैं.