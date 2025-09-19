विज्ञापन
IND vs OMAN: इस बड़ी वजह से कप्तान सू्र्यकुमार ने खुद को नंबर-11 पर धकेल दिया

India vs Oman, 12th Match: भारतीय कप्तान सूर्यकमार यादव का शीट में नंबर हमेशा की तरह ही नंबर-4 था, लेकिन मैच में यह नंबर-11 हो गया, जिसे देखकर फैंस बहुत ही हैरान रह गए

Read Time: 3 mins
IND vs OMAN: इस बड़ी वजह से कप्तान सू्र्यकुमार ने खुद को नंबर-11 पर धकेल दिया
Asia Cup 2025: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बैटिंग नंबर चार की जगह खुद बल्लेबाजी नहीं की और डगआउट में बैठे रहे
  • भारतीय टीम ने मध्य और निचले क्रम को अधिक बैटिंग प्रैक्टिस देने के लिए सूर्यकुमार यादव को अंतिम नंबर पर रखा गया
  • पाकिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 47 रन बनाकर खुद को रोककर टीम को प्रैक्टिस का मौका दिया था
एशिया कप (Asia Cup 2025) में शुक्रवार को ओमान के खिलाफ (ind vs omn) के खिलाफ टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakuamr Yadav) का बैटिंग ऑर्डर नंबर-4 था. भारत की पारी शुरू हुई, तो इसके बाद पहले शुभमन गिल और फिर अभिषेक शर्मा आउट हुए, लेकिन फिर नंबर चार पर सूर्यकुमार यादव की जगह हार्दिक पांड्या आए, तो फिर भारतीय कप्तान आखिर तक बैटिंग के लिए आए ही नहीं आए. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार के मेगा मैच से पहले हाथ खोलने के लिए पहले आए हार्दिक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए, तो उसके बाद अगर अक्षर पटेल को छोड़ दें, तो शिवम दुबे भी मिले मौके को भुनाते हुए पर्याप्त अभ्यास करने से चूक गए. एक छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन सूर्य़कुमार यादव पैड पहने डगआउट में ही बैठे रहे.

तिलक वर्मा नंबर 7 पर उतरे

यहां तक कि नंबर तीन पर खेलने वाले तिलक वर्मा को नंबर सात पर भेजा गया क्योंकि वह पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 31 रन बनाकर काफी मैच प्रैक्टिस हासिल कर चुके थे. अर्द्धशतकवीर सैमसन के आउट होने के बाद सूर्य़कुमार बैटिंग करने आ सकते थे, लेकिन यहां भी उन्होंने खुद न पुछल्ले हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव को खुद से पहले भेजा. और आखिर में नंबर-11 पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव बचे रह गए.

इस वजह से सूर्यकुमार बल्लेबाजी करने नहीं आए

ओमान की पारी में जब सूर्यकुमार पहले ही ओवर से फील्डिंग करने उतरे, तो फैंस ने राहत की सांस ली कि कम कम उन्हें चोट को लेकर तो चिंता की कोई बात नहीं है. कुल मिलाकर सूर्यकुमार यादव इसलिए ही बैटिंग करने नहीं आए क्योंकि वह मिड्ल और लो ऑर्डर को ज्यादा से ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस कराना चाहते थे क्योंकि पिछले दोनों ही मैचों में उन्हें पर्याप्त अभ्यास नहीं ही मिल सका था.

भारतीय कप्तान को मिल चुका है अभ्यास

पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जहां ज्यादार भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस नहीं मिल सकी थी, तो सूर्यकुमार ने पिच पर अच्छा समय गुजारा. यादव ने इस मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए 37 गेंदों पर 47 रन बनाए. ऐसे में ओमान के खिलाफ उन्होंने खुद को रोककर एक अच्छा उदाहरण पेश किया, जिससे साथियों को मैच प्रैक्टिस मिल सके.

इस बात पर भी गौर फरमा लें, बहुत ही अहम है

वैसे इस साल की शुरुआत से टी20 में भारत के शीर्ष चार बल्लेबाजों ने 479 गेंद खेलकर 160.12 के स्ट्राइक-रेट से 767 रन बनाए हैं, जबकि नंबर 5-11 के बल्लेबाजों ने मिलकर 319 गेंद खेली हैं और उन्होंने 131.66 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए हैं.

