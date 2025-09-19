What Is Jalebi's English Name: जलेबी एक ऐसी मिठाई है जो भारत में सभी को पसंद होती है. अगर कोई जलेबी का नाम भी ले लेता है तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. जलेबी त्योहारों से लेकर शादी-ब्याह तक हर जगह मौजूद होती है. त्योहारों के समय भी लोग एक दूसरे को मिठाई के तौर पर देते हैं. कई जगह पर तो सुबह के नाश्ते में लोग जलेबी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. जलेबी हर एक मौके को बहुत ही ज्यादा खास और यादगार बना देती है (Popular Sweets In India). जलेबी की खासियत की बात करें तो, उसकी आउटर लेयर कुरकुरी होती है और उसके अंदर मीठा रस भरा होता है जो उसको बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाता है. जलेबी मिठाई होने के बावजूद अन्य मिठाइयों से बहुत ही अलग है (Jalebi Is Different From Other Sweets), लेकिन इतनी खास होने के बाद भी इसका इंग्लिश नाम पूछा जाए तो अधिकांश लोगों को नहीं पता होगा. और आप जानते हैं जलेबी का ह‍िंदी नाम क्‍या है. सुनकर चकरा गए ना आप, तो चलिए आज जलेबी से जुड़ी कुछ अहम बातें जानते हैं (Facts About Jalebi).

जलेबी क्या है? (What Is Jalebi?)



जलेबी एक गोल और घुमावदार मिठाई होती है. जलेबी को बनाने के लिए एक बैटर तैयार किया जाता है उसके बाद उसे गरम तेल या घी में तला जाता है. जब वो तल जाती है फिर उसको चाश्नी में डुबो दिया जाता है. जलेबी को अंग्रेजी में 'Sweet Pretzel' या 'Coiled Funnel Cake' भी कहा जाता है क्योंकि वो कॉइल की तरह दिखती है. कुछ लोग इसको 'Indian Syrup-Coated Dessert' के नाम से भी जानते हैं. इसका स्वाद और बनावट इसको अन्य मिठाइयों से अलग बनाता है. ये बाहर से क्रंची और अंदर से रस भरी होती है.

Photo Credit: AI



कैसा होता है जलेबी का स्वाद?



जलेबी के स्वाद की बात करें तो, जिसने गर्मा-गरम जलेबी खाई होगी वो ही इसके स्वाद का असली मजा बता सकता है. जब आप इसे मुंह में रखते हैं तो सबसे पहले इसकी कुरकुराहट का मजा आता है, फिर अंदर से मीठा रस मुंह में फैल जाता है. जलेबी को अक्सर रबड़ी, दही या दूध के साथ खाया जाता है, जिससे उसका स्वाद और भी शानदार हो जाता है.



हर मौके पर याद की जाती है जलेबी



भारत में जलेबी सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एक परंपरा है. हर त्योहार में जलेबी तो बनती ही है. कई राज्यों में तो लोग इसे सुबह के नाश्ते में भी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं – जैसे मध्यप्रदेश में पोहा के साथ गरम जलेबी या उत्तर भारत में समोसे के साथ इसको जरूर खाया जाता है. शहरों की गलियों से लेकर गांव की चौपालों और मिठाई की दुकानों पर जलेबी हमेशा ताजा और गरम मिलती है.

जलेबी का हिंदी नाम क्या है?



वैसे तो जलेबी को भारत में भी "जलेबी" ही कहा जाता है. सच तो ये है क‍ि यह अरबी शब्द "जलाबिया" से आया है. भारतीय मूल पर जोर देने वाले कुछ एक्‍सपर्ट इसके प्राचीन भारतीय नाम कुंडलिका या जलवल्लिका भी बताते हैं, जो इसके रसीले स्वभाव को दर्शाता है.





जलेबी से जुड़े रोचक फैक्ट्स (Facts Of Jalebi)





मूल रूप से विदेशी मिठाई



बता दें, कि भारत में इतनी ज्यादा फेमस और पारंपरिक मिठाई मध्य एशिया (Middle East) से आई है. वहां इसे जलाबिया या ज़ुलबिया के नाम से जाना जाता है. बाद में यह भारत आई और यहां के स्वाद के अनुसार बदलती गई.



दूध के साथ जलेबी



भारत के कुछ हिस्सों में जलेबी को गरम दूध के साथ खाया जाता है. यह सर्दियों में खास तौर पर पसंद किया जाता है क्योंकि इससे शरीर को गर्मी मिलती है.



विश्व जलेबी दिवस



30 जुलाई को विश्व जलेबी दिवस (World Jalebi Day) भी मनाया जाता है. इस दिन कई मिठाई की दुकानों पर जलेबी की खास तैयारी होती है और सोशल मीडिया पर लोग अपनी पसंदीदा जलेबी की तस्वीरें भी शेयर करते हैं.



दुनियाभर में प्रसिद्ध



बता दें, जलेबी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और कुछ अफ्रीकी देशों में भी बहुत ही पसंद की जाती है. इसका अनोखा स्वाद इसे दुनिया की सबसे खास मिठाइयों में से एक बनाता है.