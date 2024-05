भारतीय टीम का अगला कोच किसे होना चाहिए? नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया जवाब

Team India Next Coach: राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बाद भारतीय टीम (Indian Cricket Team) का अगला कोच कौन होगा. इसको लेकर चर्चा अब शुरू हो गई है. कोच को लेकर गौतम गंभीर (Navjot Singh Sidhu on Gautam Gambhir) का नाम सबसे आगे हैं. बता दें कि कोच के लिए आवेदन की डेडलाइन 27 मई तक की थी. अब बीसीसीआई सोच विचार करने के बाद टीम इंडिया के नए कोच का ऐलान करेगा. इसमें अभी छोड़ा वक्त लग सकता है. वहीं, गौतम गंभीर को बीसीसीआई (BCCI) कोच बनाने को इच्छुक है. इसको लेकर भारत के पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी राय दी है. सिद्धू ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए भारत का अगला कोच किसे होना चाहिए, इस बारे में अपनी राय दी है. सिद्धू का मानना है कि अगर गंभीर भारत के नए कोच बनते हैं तो इसमें कोई बुरा नहीं है.

अपनी बात रखेत हुए पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "गंभीर की चर्चा चल रही है कि कोच बने टीम इंडिया के, क्यों न..इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद उनको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है. उनके पास अब कुछ भी प्रमाणित करने के लिए रहा हीं नहीं है. मैंने कला की बात की, सभी कलाओं की कला है उनके पास, क्या पकड़े ..क्या नहीं."

सिद्धू ने आगे कहा कि, "केकेआर की सफलता की केंद्र बिन्दु गंभीर हैं. अय्यर ने कप्तान के तौर पर अच्छा काम किया इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन यहां केंद्र बिन्दु तो गंभीर ही हैं. क्योंकि 10 साल पहले जब केकेआर ने खिताब जीता था तो उस समय भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट सुनील नरेन थे. उस समय भी फाइनल चेन्नई में था. यहां भी फाइनल चेन्नई में हुआ. देखिए कुंभ की मेले की तरह गौतम गंभीर ने नरेन से ओपनिंग कराया और देखिए पूरा सीजन ही केकेआर की बदल गई. "

