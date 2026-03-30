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'सचिन भी ऐसा नहीं कर सके', नवजोत सिंह सिद्धू ने IPL 2026 में खेल रहे इस बल्लेबाज को बताया सबसे खतरनाक

Who is most dangerous batsman in the IPL: भारत के पूर्व बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू ने राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सराहना की है, जो आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे.

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'सचिन भी ऐसा नहीं कर सके', नवजोत सिंह सिद्धू ने IPL 2026 में खेल रहे इस बल्लेबाज को बताया सबसे खतरनाक
Navjot Singh Sidhu on Vaibhav Sooryavansh

IPL 2026 CSK vs RR: भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू ने राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की और आईपीएल में उनके निडर अंदाज को सराहा है.  पिछले सीज़न और जिम्बाब्वे में हुए U19 वर्ल्ड कप में उनके प्रदर्शन को देखते हुए, IPL 2026 में जिन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी, उनमें से वह एक हैं. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पिछले साल RR के लिए आईपीएल में डेब्यू किया और जल्द ही सबको प्रभावित किया. गुजरात टाइटन्स के खिलाफ़ उन्होंने रिकॉर्ड-तोड़ शतक बनाया था. मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा में खरीदे जाने के बाद, उन्होंने फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट को निराश नहीं किया. 14 साल की उम्र में, संजू सैमसन की जगह ओपनर के तौर पर खेलते हुए उन्होंने 200 से ज्यादा रन बनाए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. भारत की U19 टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाया और इस टूर्नामेंट में 400 से ज्यादा रन बनाए.

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ऐसे में सिद्धू ने स्टार स्पोर्ट्स पर वैभव सूर्यवंशी को लेकर अपनी राय दी और कहा, "वैभव सूर्यवंशी ने अपने डेब्यू मैच की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया, सचिन तेंदुलकर भी ऐसा नहीं कर पाए थे. मैंने किसी को भी ऐसा करते हुए नहीं देखा है". पूर्व ओपनर सिद्धू ने इस खिलाड़ी की तुलना वीरेंद्र सहवाग से भी की, जो बल्ले से मैच जिताने की अपनी काबिलियत के लिए मशहूर थे. सिद्धू ने कहा, "सहवाग भी निडर थे.. उन्हें अपनी विकेट की जरा भी परवाह नहीं होती थी और वे पारी की पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़ते थे."

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2026 में अपने पहले मैच में सीएसके के खिलाफ मैदान पर उतरने वाली है. सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत करेंगे.वैभव ने पिछले एक साल में अपनी बल्लेबाजी से खासा प्रभावित किया है. आईपीएल 2025 में वैभव ने 7 मुकाबलों में 206 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 252 रन बनाए थे। वैभव के खेल में पिछले सीजन के बाद और ज्यादा सुधार आया है

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