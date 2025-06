'इस युग में उसके जैसा कोई नहीं...'नासिर हुसैन ने चुने वनडे के तीन सबसे महान मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, इस दिग्गज को बताया अभूतपूर्व

Nasser Hussain picks three greatest middle order batsmen in ODI cricket history: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain on Joe Root) ने वनडे क्रिकेट इतिहास के तीन ऐसे बल्लेबाजों के नाम बताएं हैं जिन्हें वो मिडिल ऑर्डर का सबसे महान बल्लेबाज मानते हैं. पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए उन तीन बल्लेबाजों के नाम को लेकर अपनी राय दी है. नासिर हुसैन ने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) और जो रूट को वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे महान मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करार दिया है. वहीं, जो रूट को वनडे का असाधारण बल्लेबाज करार दिया है. (Nasser Hussain on Virat Kohli)

स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए नासिर हुसैन ने कहा, "मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में मध्य क्रम में केवल दो ही खिलाड़ी हुए हैं, एबी और कोहली, जो जो रूट की तरह बीच के ओवरों में पारी को बड़ी बनाने में सक्षम हैं. मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, जो रूट एक अच्छी गेंद को गैप में मारने और सिंगल लेने में अद्भुत है, इसलिए वह कभी नहीं फंसता है."

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा, "वह एक अद्भुत प्रतिभा है, मुझे इस युग में उसकी बल्लेबाजी की लय पसंद है जहां पावर हिटिंग हावी हो रही है, जो रूट जैसे टच प्लेयर का होना अविश्वसनीय है.. वह अपने खेल को कहां आगे ले गया है यह कमाल का है."

बता दें कि जो रूट ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कमाल की बल्लेबाजी की, तीन मैचों की वनडे सीरीज में जो रूट ने 133.50 की औसत के साथ बल्लेबाजी करते हुए 267 रन बनाए जिसमें उन्होंने एक शानदार शतक भी जमाया. दूसरे वनडे में जो रूट ने 166 रन की पारी खेली थी. रूट के वनडे करियर की बात करें तो उन्होंने अबतक 180 मैच खेलकर कुल 8134 रन बनाए हैं जिसमें उनके नाम 42 अर्धशतक और 18 शतक दर्ज हैं.