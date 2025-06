ENG vs WI, 3rd ODI: तेंदुलकर-लारा का महारिकॉर्ड टूटा, जो रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट चौंका

Joe Root record : जो रूट (Joe Root in 3rd ODI) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे मैच (ENG vs WI, 3rd ODIs) में 49 गेंद पर 44 रन की पारी खेली, अपनी 44 रन की पारी के दौरान रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में एक खास कमाल कर दिखाया है. रूट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21000 रन पूरा कर लिए हैं. ऐसा कर रूट ने एक साथ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (Joe Root vs Sachin Tendulkar)का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 21000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. मैच खेलने के हिसाब से रूट ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली (Joe Root Vs Virat Kohli) का महारिकॉर्ड तोड़ दिया है. रूट ने अपने इंटरनेशनल करियर में 21000 रन 365 मैच खेलकर पूरा करने में सफलता हासिल की है. (Fastest to 21000 runs by a player in international cricket)

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 21000 इंटरनेशनल रन 418 मैच खेलकर पूरा किए थे. वहीं, विराट कोहली ने यह कमाल अपने इंटरनेशनल करियर में 392 मैच खेलकर पूरा करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन मैच खेलने के हिसाब से रूट अब इन महान खिलाड़ियों से सबसे आगे निकल गए हैं.

सबसे तेज 21000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज (मैच के हिसाब से)

जो रूट - 365 मैच

विराट कोहली- 392 मैच

ब्रायन लारा- 396 मैच

सचिन तेंदुलकर- 418 मैच

रिकी पोंटिंग- 421 मैच

जैक कैलिस - 437 मैच

इसके अलावा बात करें पारी खेलने के हिसाब से तो जो रूट पारियों के हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में 21000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं. इस मामले में पहले नंबर पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 435 पारी में 21000 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे. वहीं, दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 473 पारी में 21000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाए थे. वहीं, जो रूट ने 21000 इंटरनेशनल रन 478 पारी में पूरा करने में सफल रहे हैं.

हालांकि रूट ने लारा, पोंटिंग और जैक कैलिस को पछाड़ दिया है. लारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 21000 रन 485 पारी में पूरा करने का कमाल किया था. वहीं, पोंटिंग ने 489 और कैलिस ने 514 पारी में 21000 इंटरनेशनल रन पूरा करने में सफल रहे हैं. वहीं, बता दें कि जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. (Most runs in career in Tests+ODIs+T20Is)

वहीं, मैच की बात करें तो बारिश से प्रभावित मैच में इंग्लैंड ने तीसरे वनडे को डरवर्थ लुईस के नियम के अनुसार मैच को 7 विकेट से जीत लिया. पहले वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी की थी और निर्धारित किए गए 40 ओवर में 9 विकेट पर 251 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड ने 29.4 ओवर में 3 विकेट पर 246 रन बनाकर मैच को जीत लिया. इंग्लैंड की ओर से Jamie Smith ने 64 और बेन डकेट ने 58 रन की पारी खेली. इसके अलावा कप्तान हैरी ब्रूक ने 28 और जो बटलर ने 41 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिला. इंग्लैंड की टीम वनडे सीरीज को 3-0 से जीतने में सफल हो गई है. अब 6 जून से टी20 सीरीज खेला जाएगा. टी-20 सीरीज में तीन मैच खेले जाएंगे. (West Indies tour of England, 2025)