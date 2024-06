IND vs SA: "मैं तो बहुत लंबे समय से...", रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर नासिर हुसैन के बयान ने किया सरप्राइज

Nasser Hussain Statement on Rohit Sharma Captaincy: टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत का सामना शनिवार को बारबाडोस में दो अपराजित टूर्नामेंट टीमों के बीच दक्षिण अफ्रीका से होगा. भारत का लक्ष्य उस ट्रॉफी को दोबारा हासिल करना है जो उन्होंने आखिरी बार 2007 के उद्घाटन संस्करण में जीती थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका सभी प्रारूपों में पिछले सात विश्व कप सेमीफाइनल में हार के बाद पहली बार फाइनल में है. टूर्नामेंट के इतिहास में टी20 विश्व कप में दोनों टीमें छह बार आमने-सामने हुई हैं और आमने-सामने के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी रहा है.

Nasser Hussain said "I have been a fan of Rohit Sharma as a Captain, as a Batter and as a person for a very long time".