विज्ञापन
विशेष लिंक

'मुझे पता है कि T20 World Cup...', नासिर हुसैन इस खिलाड़ी से बुरी तरह हुए नाराज, दे दिया बड़ा बयान

Nasser Hussain: फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 25 मैचों और 40 पारियों में 27.39 की औसत से आठ अर्द्धशतकों के साथ 1,041 रन बनाए हैं.

Read Time: 4 mins
Share
'मुझे पता है कि T20 World Cup...', नासिर हुसैन इस खिलाड़ी से बुरी तरह हुए नाराज, दे दिया बड़ा बयान
Nasser Hussain Latest Statement

Nasser Hussain Latest Statement on Ashes 2025: 21 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली एशेज सीरीज से पहले, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि युवा ऑलराउंडर जैकब बेथेल को इस बड़ी सीरीज से पहले वार्विकशायर के लिए काउंटी चैंपियनशिप में खेलना चाहिए क्योंकि ऐसा लगता है कि वह "बल्लेबाजी की लय खो चुके हैं". बेथेल, जिन्हें पिछले साल ही इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में पदार्पण का मौका मिला था, ने कुछ महत्वपूर्ण अर्धशतकों और छोटी पारियों के साथ एक उज्ज्वल भविष्य के संकेत दिए हैं. पिछले साल न्यूजीलैंड दौरे के दौरान, उन्होंने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए तीन प्रभावशाली अर्धशतक बनाए. हालांकि, 21 वर्षीय खिलाड़ी ने अपनी लय खो दी है और चल रहे द हंड्रेड टूर्नामेंट में बर्मिंघम फीनिक्स के लिए एकल अंक का स्कोर दर्ज किया है.

ओवल में भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट में, वह दोनों पारियों में केवल छह और पांच रन बना सके. सभी प्रारूपों में अपने पिछले 10 मैचों में, उन्होंने 12 पारियों में 13.18 की औसत से 145 रन बनाए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 36 रन रहा है. 21 वर्षीय खिलाड़ी ने गर्मियों में इंग्लिश टेस्ट टीम के लिए बैकअप बल्लेबाज़ के रूप में बिताया और वह भारत के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए टीम में थे, बजाय इसके कि उन्हें काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए रिलीज़ किया गया.

हुसैन ने माइकल एथरटन के साथ स्काई स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पर सवाल किया कि क्या बेथेल को एशेज की तैयारी के लिए इंग्लिश गर्मियों के अंत में काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए या अगले साल भारत-श्रीलंका में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड के लिए सफ़ेद गेंद के मैच खेलने चाहिए. एथरटन ने कहा: "अगर आप आगे देखें, अगर वह एशेज में अतिरिक्त बल्लेबाज़ होंगे, तो इंग्लैंड अब क्या करेगा?"

"आप यह तर्क दे सकते हैं कि शायद इस अवधि में कुछ 50 ओवर का क्रिकेट खेलना बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप द हंड्रेड खेलना चाहेंगे क्योंकि आपको भुगतान मिल रहा है और वहाँ बड़ी भीड़ होती है और यही स्थिति है." "लेकिन उसके बाद, क्या उसे चैंपियनशिप खेलनी चाहिए या सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट? क्योंकि सीज़न के अंत में हमें कुछ सफ़ेद गेंद वाले अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने हैं," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

हुसैन ने आगे कहा कि अगर वह बेथेल होते, तो अपनी लय वापस पाने के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना पसंद करते. "और मुझे पता है कि टी20 विश्व कप आ रहा है, और सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन लगता है कि वह बल्लेबाज़ी की लय खो चुके हैं." "उन्होंने अभी तक कोई पेशेवर शतक नहीं बनाया है. जाओ और एक पेशेवर शतक बनाओ. मुझे लगता है कि वार्विकशायर को सरे के खिलाफ भी खेलना चाहिए. यह एक अच्छे गेंदबाज़ी आक्रमण के खिलाफ एक अच्छा मौका होगा."

"तो यह मेरी निजी राय है. रॉब की (टीम के प्रबंध निदेशक), चयनकर्ताओं, अक्सर सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट पर ध्यान न देने के लिए उनकी आलोचना की जाती है. वे कह सकते हैं, 'ठीक है, हमारे पास विश्व कप है, आपको और ज़्यादा सफ़ेद गेंद वाली क्रिकेट खेलनी चाहिए.' यह देखना दिलचस्प होगा," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

बेथेल ने अभी तक कोई पेशेवर शतक नहीं लगाया है, लाल गेंद क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 96, लिस्ट-ए क्रिकेट में 82 और टी20 क्रिकेट में 87 रन रहा है. इंग्लैंड के लिए सभी प्रारूपों में, उन्होंने 29 मैचों और 30 पारियों में 37.78 की औसत से 869 रन बनाए हैं, जिसमें आठ अर्द्धशतक और 96 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल है. प्रथम श्रेणी क्रिकेट में, बेथेल ने 25 मैचों और 40 पारियों में 27.39 की औसत से आठ अर्द्धशतकों के साथ 1,041 रन बनाए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, England, Australia, Nasser Hussain, Jacob Graham Bethell, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com