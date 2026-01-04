विज्ञापन
मुस्ताफ़िज़ुर रहमान विवाद: बांग्लादश क्रिकेट बोर्ड करने लगा लफ़ड़े, कहीं महंगे ना पड़ पाए नखरे!

Bangladesh T20 World Cup: मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो एक खिलाड़ी और IPL की एक फ़्रेंचाइज़ी के बीच का मसला था जिसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कूद पड़ी और इस मसले को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया.

Bangladesh T20 World Cup Chaos: मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो एक खिलाड़ी और IPL की एक फ़्रेंचाइज़ी के बीच का मसला था जिसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और फिर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार कूद पड़ी और इस मसले को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बना दिया.  बांग्लादेश अब भारत में वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और अधिकारियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत से अपने मैचों को शिफ़्ट कराए जाने की मांग रखी है.  वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ग्रुप-C में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ की टीमें के साथ है. 

बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में 7 फ़रवरी को वेस्ट इंडीज़ से, 9 फ़रवरी को इटली से 14 फ़रवरी को इंग्लैंड से मैच खेलने हैं. बांग्लादेश को चौथा ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलना है.

नामुमकिन है: BCCI सूत्र

लेकिन NDTV को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा. ना सिर्फ़ इसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार की चालाकी नज़र आती है. बल्कि, वो एक खिलाड़ी के IPL से हटाये जाने के मुद्दे को देश और क्रिकेट बोर्ड से जोड़कर बड़ी ग़लती कर बैठे हैं. 

BCB ने लिया ‘झूठ' का सहारा

अब बीसीसीआई को अपना पक्ष रखने के लिए इस मसले में पड़ना ही पड़ेगा और उसका पक्ष कई वजहों से एकतरफ़ा मज़बूत नज़र आता है. मसलन, भारत में दुनिया भर की टीमें आकर क्रिकेट खेलना चाहती हैं और लगातार क्रिकेट खेलकर अपने बोर्ड के लिए पैसा कमा रही हैं. ऐसे में BCB द्वारा उठाया गया ‘सुरक्षा' का मसला बेहद खोखला नज़र आता है.    

क्रिकेट के बाज़ार में बेहद भारी BCCI

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक बात और समझने की ज़रूरत होगी. क्रिकेट की दुनिया के खेल अक्सर खुले बाज़ार से होते हैं. जिसमें जितना हुनर और जितनी हैसियत, बाज़ार में होती है उतनी ही पूछ. भावानाओं को लेकर चाहे कितना कुछ कहा जाए आख़िरकार बाज़ार के हिसाब से ही नियम तय होते हैं. 

एक वक्त क्रिकेट के बाज़ार में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की तूती बोलती थी. लेकिन भारतीय फ़ैन्स, क्रिकेट स्टार्स और बीसीसीआई लगातार ताक़तवर बनते गए और अब भारत ICC को सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर देता है, सबसे ज़्यादा क्रिकेट पर निवेश करता है इसलिए सबसे ज़्यादा भारतीय बोर्ड की कमाई होती है. इसलिए बीसीसीआई की बातों को वज़न भी क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा है. ज़रा इन आंकड़ों पर नज़र डालें- 

बांग्लादेश की कुंठा

क्या बांग्लादेश इस ‘लड़ाई' मोल लेने की हालत में है? 

बांग्लादेश के बांग्लादेश खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आसिफ़ नज़रूल ने अपने आधिकारिक फ़ेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया,"भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स को निर्देश दिया है कि वह उग्र सांप्रदायिक समूहों के लिए नीति स्वीकार कर बांग्लादेश क्रिकेटर मोफिजुर रहमान को टीम से बाहर करे. मैं इसकी कड़ी निंदा और विरोध करता हूं. खेल मंत्रालय के जिम्मेदार सलाहकार के तौर पर मैंने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को पूरा मामला आईसीसी को समझाने को कहा.

बोर्ड ने कहा कि जहां एक बांग्लादेश क्रिकेटर अनुबंधित होने के बावजूद भारत में नहीं खेल सकता है, वहीं बांग्लादेश की पूरी पूरी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाने के लिए सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती है. मैंने भी बोर्ड को बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल श्रीलंका में होने का अनुरोध करने का निर्देश दिया है. अब गुलामी के दिन गये."
ये पत्र कुंठा से भरपूर और फैक्ट से बेहद दूर नज़र आता है. 

पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश को महंगी ना पड़ जाए ये ‘लड़ाई'

बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया अपनाने की कोशिश की है. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ताक़त पाकिस्तान से भी आधी है.  दोनों बोर्ड की बाज़ार की ताक़त का अंदाज़ा दोनों के नेटवर्थ से भी लगाया जा सकता है. BCCI का नेटवर्थ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 18,000 करोड़ रुपये है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या BCB का 51 million अमेरिकी डॉलर (500 करोड़ रुपये).

दोनों टीमों के आईसीसी रिवेन्यू में भी बड़ा अंतर है. 
2024-27 तक ICC के रिवेन्यू में किसकी, कितनी भागीदारी 

  • BCCI 38.2% (क़रीब 2000 करोड़ रुपये)
  • बांग्लादेश 4.46% (क़रीब 225 करोड़)
  • अफ़ग़ानिस्तान 2.8%
  • ऑस्ट्रेलिया 6.25%
  • इंग्लैंड 6.89%
  • आयरलैंड 3.01%
  • न्यज़ीलैंड 4.73%
  • पाकिस्तान 5.75%
  • द.अफ़्रीका 4.37%
  • श्रीलंका 4.52%
  • विंडीज़ 4.58%
  • ज़िंबाब्वे 2.94%
  • 12 फुल मेंबर्स 88.81%
  • असोसिएट मेंबर्स 11%

