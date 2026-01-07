मास्टरशेफ इंडिया 9 का सबसे हैरान करने वाला ऑडिशन, बिना हाथों के कंटेस्टेंट ने बनाया लाजवाब खाना, जज ने भी किया सलाम

अगर आप खाना बनाने के और खाना खाने के शौकीन हैं तो सोनी टीवी का शो ‘मास्टर शेफ' जरूर आपके पसंदीदा शोज में से एक होगा. सक्सेसफुली अपने 8 सीजन पूरे करने के बाद ‘मास्टर शेफ' का सीजन 9 शुरू हो चुका है. फिलहाल शो में ऑडिशन चल रहे हैं जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. इन्हीं वायरल वीडियोज में से एक वीडियो ऐसा है जिसे देखकर लोग भावुक भी हो रहे हैं और हैरान भी. वहीं मास्टरशेफ के जज विकास खन्ना और रणवीर बरार ही नहीं बल्कि दर्शक भी कंटेस्टेंट के जज्बे को सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं.

बिना हाथों के आखिर कैसे बनाते हैं खाना?

इस कंटेस्टेंट का नाम है रतना तमांग जो नेपाल के शहर काठमांडू से आए हैं. वीडियो में दिख रहा है कि रतना के दोनों हाथ नहीं हैं. खाना बनाने के दौरान उन्होंने अपने सीधे हाथ में एक हुक जैसा पहना जिसकी मदद से वो कटिंग, चॉपिंग सब कर रहे हैं और वो भी अच्छी स्पीड से. रतना को ऐसा करते दिखे वहां मौजूद हर शख्स हक्का बक्का रह जाता है. जजेज से लेकर कैमरा टीम तक रतना के जज्बे के लिए खड़े होकर तालियां बजाते हैं.

‘या तो मैं सुसाइड कर लूं, या भीख मांगू'

जजेज ने जब रतना से उनके साथ हुए हादसे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 2015 में बिजली का झटका लगने की वजह से उनके दोनों हाथ काटने पड़े थे. इसके बाद रतना ने बताया कि इस हादसे के बाद ‘मेरे पास तीन ऑप्शन थे या तो सुसाइड कर लूं, या भीख मांगू या खाना बनाने का शौक जारी रखूं तो मैंने तीसरा ऑप्शन चुना'. खाने बनाने के शौकीन रतना ने हार नहीं मानी और अपने कुकिंग वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे जो लोगों को काफी पसंद आए. अपने हुनर और जज्बे के दम पर रतना मास्टर शेफ के दरवाजे तक आ गए. रतना ने खाने में नूडल्स बनाए जो जजेज को काफी पसंद आए इसके बाद उन्हें मास्टर शेप का एप्रिन पहनाया गया.