मुस्तफिजुर रहमान विवाद: T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा बांग्लादेश, BCB का बड़ा फैसला

Bangladesh Cricket Board decide against travelling to India: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा.

  • बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत यात्रा नहीं करने का निर्णय लिया है
  • मुस्तफिजुर को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है
  • बांग्लादेश सरकार ने बोर्ड के इस फैसले को मंजूरी दी है और बोर्ड इस संबंध में ICC को पत्र लिखेगा
Bangladesh Will Not Travel to India for T20 World Cup: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वह 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा. साथ ही बोर्ड ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में खेलने के लिए दी गई एनओसी को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया है. यह फैसला बीसीबी अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों की बैठक के दौरान लिया गया. इसका मतलब यह है कि अगर केकेआर अपना फैसला बदलता है, तो भी बीसीबी सुरक्षा कारणों से मुस्तफिजुर को आईपीएल खेलने की अनुमति नहीं देगा. 

इससे पहले, शानिवार को बीसीसीआई के निर्देश पर कोलकाता नाइट राइडर्स फ्रेंचाइजी ने  मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को आईपीएल से रिलीज कर दिया था. मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को रिलीज किए जाने के बाद शानिवार देर रात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक आपात बैठक बुलाई.

वहीं रविवार को बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार डॉ. आसिफ नजरुल ने अपने आधिकारिक हैंडल से फ़ेसबुक पर पोस्ट कर इस बात कि पुष्टि की बांग्लादेश ने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाने का फ़ैसला लिया है. डॉ आसिफ की मानें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर सरकार ने मुहर लगाई है. इस बारे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC को ख़त लिखकर अपनी बात कहेगा. बांग्लादेश अब अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलने की मांग रखेगा. 

वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ग्रुप-C में इंग्लैंड, इटली, नेपाल और वेस्ट इंडीज़ की टीमें के साथ है. बांग्लादेश क्रिकेट टीम को टी-20 वर्ल्ड कप में कोलकाता में 7 फ़रवरी को वेस्ट इंडीज़ से, 9 फ़रवरी को इटली से 14 फ़रवरी को इंग्लैंड से मैच खेलने हैं. बांग्लादेश को चौथा ग्रुप मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल से खेलना है. 

रिपोर्ट्स की मानें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले सुरक्षा स्थिति जानने के लिए आईसीसी और बीसीसीआई को पत्र भेजने का फैसला किया था. लेकिन बाद में बोर्ड बैठक में अपना मन बदल दिया, जिसमें अधिकांश निदेशकों ने  हिस्सा लिया था. माना जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस बाबत एक प्रेस रिलीज जारी कर सकता है.

बांग्लादेश में हिंदूओं पर लगातार बढ़ रहे हमलों के बीच बांग्लादेशी क्रिकेटर के आईपीएल टीम से जुड़ने को लेकर बीसीसीआई, कोलकाता नाइट राइडर्स और केकेआर के सह मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को आलोचना का सामना करना पड़ रहा था. सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेताओं ने मौजूदा परिदृश्य में गेंदबाज को टीम में शामिल करने के फैसले पर सवाल उठाए थे.

गौरतलब हो कि पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के साथ कड़ी बोली प्रक्रिया के बाद केकेआर इस 30 वर्षीय गेंदबाज को अपनी टीम से जोड़ने में सफल रहा था. बीसीसीआई ने कहा कि 26 मार्च से शुरू होने वाली लीग में जरूरत पड़ने पर केकेआर को उनके स्थान पर किसी अन्य खिलाड़ी का चयन करने की अनुमति होगी.

