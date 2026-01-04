विज्ञापन
विशेष लिंक

AUS vs ENG, 5th Test: जो रूट का टेस्ट तहलका,148 साल के इतिहास में ऐसा करने वाले इंग्लैंड के इकलौते बल्लेबाज बने

Joe Root record in Test: जो रूट ने अर्धशतकीय पारी खेली, रूट का टेस्ट में यह 67वां अर्धशतक है. रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ  गए हैं.

Read Time: 3 mins
Share
AUS vs ENG, 5th Test: जो रूट का टेस्ट तहलका,148 साल के इतिहास में ऐसा करने वाले इंग्लैंड के इकलौते बल्लेबाज बने
AUS vs ENG, 5th Test: Joe Root record in Test: रूट ने रचा इतिहास
  • जो रूट ने सिडनी टेस्ट के पहले दिन अर्धशतकीय पारी खेलते हुए टेस्ट में 67वां अर्धशतक बनाया है
  • रूट टेस्ट में घर से बाहर 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले इंग्लैंड के अकेले बल्लेबाज बन गए हैं
  • रूट घर से बाहर 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले विश्व के पांचवें बल्लेबाज हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Joe Root record: सिडनी में खेले जा रहे पांचवें टेस्ट मैच के पहले दिन जो रूट ने अर्धशतकीय पारी खेली, रूट का टेस्ट में यह 67वां अर्धशतक है. रूट टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ  गए हैं. टेस्ट में सबसे ज्यादा अर्धशतक सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं, तेंदुलकर के नाम टेस्ट में 68 अर्धशतक दर्ज है, वहीं, अपनी इस पारी के दौरान जो रूट ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रूट अब इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम घर से बाहर 50 दफा 50 या उससे ज्यादा का स्कोर करने में सफलता हासिल की है. रूट का टेस्ट में यह 50वां 50+ स्कोर घर से बाहर है. इसके अलावा रूट इस मामले में दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं जिनके नाम टेस्ट में घर से बाहर 50 या उससे ज्यादा बार 50+स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

रूट टेस्ट इतिहास में घर से बाहर 50 या उससे ज़्यादा के 50 स्कोर बनाने वाले 5वें बल्लेबाज और इंग्लैंड के पहले 

  1. 65: सचिन तेंदुलकर
  2. 57: राहुल द्रविड़
  3. 55: यूनिस खान
  4. 50: अजहर अली
  5. 50: जो रूट

इसके अलावा रूट टेस्ट में नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए सबसे ज्यादा पचास प्लस स्कोर बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 102 बार नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए 50+ स्कोर बनाया है. जैक कैलिस इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं.

टेस्ट में नंबर 4 पर सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर

  1. 102: सचिन तेंदुलकर
  2. 71: जैक्स कैलिस
  3. 66: जो रूट
  4. 65: एम जयवर्धने
  5. 55: ब्रायन लारा
  6. 55: मार्क वॉ
  7. 51: स्टीव स्मिथ
Latest and Breaking News on NDTV

जो रूट और हैरी ब्रूक का जलवा

इसके अलावा इस दशक में, जो रूट और हैरी ब्रूक का पार्टनरशिप में एवरेज 65.4 है, जो टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 20 पारियां खेलने वाली जोड़ियों में सबसे अच्छा है. ये दोनों ICC रैंकिंग में अभी नंबर 1 और नंबर 2 पर भी हैं. 

बारिश के कारण रूका मैच 

पहले दिन बारिश ने खलल डाला और मैच को जल्द खत्म कर दिया गया. पहले दिन इंग्लैंड ने 45 ओवर में 3 विकेट पर 211 रन बनाए, जो रूट 72 और ब्रूक 78 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 154 रन की पार्टनरशिप हुई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Joseph Edward Root, Asia Cup 2025, Australia Vs England Ashes 2025-26, Harry Cherrington Brook, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now