विज्ञापन
विशेष लिंक

बांग्लादेश ने किया T-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें मुस्तफिजुर रहमान का क्या हुआ ?

Bangladesh announce squad for T20 World Cup 2026. मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर किए जाने के विवाद के बीच बांग्लादेश ने 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है. लिटन दास को कप्तान बनाया गया है, और सैफ हसन उप-कप्तान होंगे.

Read Time: 3 mins
Share
बांग्लादेश ने किया T-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान, जानें मुस्तफिजुर रहमान का क्या हुआ ?
T20 World Cup. Bangladesh squad की घोषणा

Bangladesh announced their squad for the T20 World Cup. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान हो गया है. लिटन दास बांग्लादेश की टीम की कप्तानी करेंगे तो वहीं, सैफ हसन उप-कप्तानी करेंगे.  बता दें कि मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट में हलचल मची हुई है.  वहीं, टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में मुस्तफिजुर रहमान का भी नाम है. पिछले दिसंबर में बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) 2026 में सिलहट टाइटन्स के खिलाफ राजशाही वॉरियर्स के लिए शतक बनाने के बावजूद पूर्व कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को टीम में जगह नहीं मिली

Latest and Breaking News on NDTV

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बांग्लादेश का पूरा स्क्वाड: लिटन दास (कप्तान), तंजीद हसन, मोहम्मद परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, मोहम्मद तौहीद हिरदॉट, मोहम्मद शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शेख महेदी हसन, मोहम्मद रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, मोहम्मद तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मोहम्मद शैफ उद्दीन, मोहम्मद शोरफुल इस्लाम

मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से किया गया बैन

दरअसल,  बीसीसीआई के निर्देश के बाद आईपीएल सीज़न से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रिलीज़ किए जाने के बाद मुस्तफिजुर विवादों के केंद्र में आ गए हैं. मिनी-ऑक्शन में KKR ने उन्हें 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उनके बाहर होने से बांग्लादेश क्रिकेट में हलचल मच गई है. 

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि बोर्ड ने औपचारिक रूप से फ्रेंचाइजी से पेसर से अलग होने के लिए कहा था, साथ ही उन्हें रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी दिया था. अपनी रिलीज़ पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्तफिजुर ने कहा कि यह फैसला उनके कंट्रोल से बाहर था.

मैदान के बाहर स्थिति तब और बिगड़ गई जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को टीम के वर्ल्ड कप मैचों के लिए जगह बदलने का अनुरोध करने का निर्देश दिया.  खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल ने कहा कि "BCB, आईसीसी से संपर्क करेगा, श्रीलंका को वैकल्पिक मेज़बान के रूप में प्रस्तावित करेगा, साथ ही चेतावनी दी कि बांग्लादेश में IPL प्रसारण बैन किया जा सकता है."

बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच

Vs वेस्ट इंडीज: 7 फरवरी, कोलकाता
Vs इटली: 9 फरवरी, कोलकाता
Vs इंग्लैंड: 14 फरवरी, कोलकाता
Vs नेपाल: 17 फरवरी, मुंबई?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bangladesh, Cricket, Mohammad Mustafizur Rahman
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com