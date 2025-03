CSK vs RCB: धोनी ने 9वें नंबर पर क्यों की बल्लेबाजी, सवालों के घेरे में आया फैसला, बयान हुआ वायरल

Why MS Dhoni Batting at No. 9 vs RCB IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा. 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी CSK की टीम 20 ओवरों में 146/8 रन ही बना सकी. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जल्दी ही पवेलियन लौट गए. मिडिल ऑर्डर से उम्मीदें थीं, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका, जिससे टीम को हार झेलनी पड़ी. इस मुकाबले में अनुभवी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी से उम्मीद थी कि वह बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आकर तेज पारी खेल सकते थे, लेकिन धोनी ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की और नंबर 9 पर मैदान में आए. इसे लेकर क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

आईपीएल 2025 से पहले एक इंटरव्यू में धोनी ने अपनी बल्लेबाजी क्रम को लेकर खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके घुटने की समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, इसलिए वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. इसके अलावा, उन्होंने युवा खिलाड़ियों को मौका देने की बात भी कही.

धोनी ने कहा, "मेरे घुटने में समस्या थी, लेकिन अब यह पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में है. इसके अलावा, टीम में ऐसे खिलाड़ी थे जो राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. रवींद्र जडेजा और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी दावेदारी में थे, इसलिए उन्हें अधिक अवसर देना जरूरी था. मैं खुद चयन की दौड़ में नहीं हूं और न ही उस स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा हूं."