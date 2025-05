'क्लाइव लॉयड को जिम्बाब्वे टीम को सौंप दूं तो भी...', धोनी को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Atul Wassan on MS Dhoni Future: आईपीएल 2025 (IPL 2025) सीएसके (CSK in IPL) लिए बेहद ही खराब रहा. टीम आखिरी पायदान पर रही आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ जब सीएसके प्वाइंट्स टेबल (IPL Points Table) में आखिरी पायदान पर रही. सीएसके के परफॉर्मेंस ने फैन्स को काफी निराश किया. धोनी को भी उनके फॉर्म और टीम संयोजन को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे, सीएसके के आखिरी मैच के बाद धोनी ने कहा था "कि उन्हें अपने अगले कदम तय करने में ‘4-5 महीने' लगेंगे." ऐसे में, भारत के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन (Former India cricketer Atul Wassan on Dhoni) ने धोनी के भविष्य को लेकर अपनी राय दी है. ओटीटीप्ले पर बैल्स एंड बैंटर शो में अतुल वासन ने धोनी की कप्तानी का बचाव करते हुए कहा कि "इसका मूल्यांकन उनकी कप्तानी वाली टीम की गुणवत्ता से किया जाना चाहिए."

पूर्व भारतीय दिग्गज वासन ने कहा, "एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी टीम उसे मिलती है. अगर मैं जिम्बाब्वे की टीम को क्लाइव लॉयड (MS Dhoni vs Clive Lloyd) को दे दूं, तो भी वह अच्छा नहीं कर पाएगी. धोनी की कप्तानी का मूल्यांकन उन्हें मिली टीम के आधार पर किया जाना चाहिए. जब उनके पास एक बेहतरीन टीम थी तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था और उनकी टीम ने क्या किया था.. मेरे विचार से, कप्तानी को कई बार ओवररेटेड किया जाता है."

वासन ने इसके अलावा यह भी भविष्यवाणी की कि "धोनी अगले आईपीएल सीजन में खेलेंगे, भले ही वह पूरी तरह से फिट न हों. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, "धोनी CSK हैं और CSK धोनी हैं. फ्रेंचाइज़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हो या नहीं, लेकिन वह अभी भी टीम का ब्रांड लेकर चल रहे हैं. उन्हें पता है कि उनके सबसे अच्छे दिन बीत चुके हैं, लेकिन वह आलोचनाओं के बावजूद खेलना जारी रखते हैं. यह दर्शाता है कि वह CSK से कितना जुड़े हुए हैं. वरना, जिसने सब कुछ हासिल किया है, वह खुद को इस स्थिति में क्यों डालेगा? मेरा मानना ​​है कि वह अगले साल भी वापस आएंगे, भले ही वह अपने 100 प्रतिशत परफॉर्मेंस न कर पाएं."