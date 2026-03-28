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IPL 2026, MS Dhoni: फैन्स को झटका, चोट के कारण धोनी पहले दो हफ़्तों के लिए हो सकते हैं टीम से बाहर

IPL 2026, Dhoni: चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी धोनी चोटिल होने के कारण दो हफ्तों के लिए आईपीएल से बाहर हो सकते हैं. उनकी पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, जिसके कारण वह सीज़न के पहले दो हफ़्तों तक नहीं खेल पाएंगे.

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IPL 2026, MS Dhoni: फैन्स को झटका, चोट के कारण धोनी पहले दो हफ़्तों के लिए हो सकते हैं टीम से बाहर
IPL 2026, MS Dhoni हुए बाहर
  • CSK के प्रमुख खिलाड़ी एमएस धोनी पिंडली की मांसपेशी खिंचाव के कारण आईपीएल के पहले दो हफ्ते नहीं खेल पाएंगे
  • धोनी की अनुपस्थिति में CSK ने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भारतीय ओपनर संजू सैमसन को सौंपने पर विचार किया है
  • सैमसन को पिछले दिसंबर में आईपीएल नीलामी से पहले रवींद्र जडेजा और सैम करन के बदले CSK में शामिल किया गया था
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IPL 2026, MS Dhoni : चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार खिलाड़ी धोनी चोटिल होने के कारण दो हफ्तों को लिए आईपीएल से बाहर हो गए हैं. उनकी पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव आ गया है, जिसके कारण वह सीज़न के पहले दो हफ़्तों तक नहीं खेल पाएंगे. फ्रेंचाइज़ी ने शनिवार को इस बात की पुष्टि की. CSK सोमवार शाम को गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के ख़िलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है. धोनी को लेकर सीएसके ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा, 'धोनी फ़िलहाल पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए रिहैबिलिटेशन से गुज़र रहे हैं. इसके चलते, उनके आईपीएल 2026 के शुरुआती दो हफ़्ते न खेल पाने की संभावना है.  जल्द ठीक हो जाइए, Thala.'

संजू सैमसन करेंगे विकेटकीपिंग

धोनी के चोटिल होने से यकीनन फैन्स को निराशा हाथ लगी है. धोनी की गैरमौजूदगी में, CSK विकेटकीपिंग की ज़िम्मेदारी भारत के ओपनर संजू सैमसन को सौंप सकती है. सैमसन को पिछले दिसंबर में आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले ट्रेड करके टीम में शामिल किया गया था.  इसके लिए CSK ने रवींद्र जडेजा और सैम करन को राजस्थान रॉयल्स को देकर सैमसन को अपनी टीम में लिया था. 

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अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने के बाद से, धोनी सिर्फ़ IPL में नजर आते हैं. पिछले सीज़न में, धोनी सुपर किंग्स के लिए सभी 14 मैचों में खेले, जिसमें उन्होंने 24.50 की औसत और 135.17 के स्ट्राइक रेट से कुल 196 रन बनाए.  पिछले साल सीजन की शुरुआत में ही, कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कोहनी में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो जाने के बाद, धोनी ने कप्तानी की बागडोर भी संभाल ली थी. 

फैन्स को निराशा

पहले दो हफ्तों के लिए धोनी के न रहने से फैन्स निराश हो गए हैं. धोनी के न खेलने से आईपीएल का रोमांच भी थोड़ा काम हो गया है. लेकिन फैन्स दुआ कर रहे हैं कि माही जल्द से जल्द फिट होकर टीम में लौटे. 

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