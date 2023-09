MS Dhoni: अमेरिका में धोनी मैजिक, ट्रम्प के साथ खेला गोल्फ, वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी

MS Dhoni with Donald Trump

MS Dhoni Play Golf With Donald Trump: दुनिया के महान क्रिकेटरों में से एक एमएस धोनी (MS Dhoni in America) निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं. हाल ही में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच देखने गए धोनी (MS Dhoni Play Golf with Donald Trump) को अब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ गोल्फ खेलते हुए देखा गया है. दोनों की तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं और सोशल मीडिया पर तहलका मच गया. बताया गया है कि धोनी को गोल्फ खेलने का न्योता खुद ट्रंप (Trump Invite MS Dhoni for Playing Golf) ने दिया था.