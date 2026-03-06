MS Dhoni: 'थाला फॉर अ रीजन', भारत-इंग्लैंड मैच देखने पहुंचे धोनी, भारत की 7 रन की जीत के बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़

MS Dhoni in IND vs ENG Sem-Final Match: भारत ने गुरुवार को मुंबई में T20 वर्ल्ड कप 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में इंग्लैंड को सिर्फ़ सात रन से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. यह जीत वानखेड़े स्टेडियम में जोश से भरी भीड़ के सामने हुई, जिसमें भारतीय खेल और फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोग भी शामिल थे. स्टेडियम में मौजूद लोगों में भारत के महान कप्तान एमएस धोनी भी थे. भारत की सात रन से जीत के बाद, कई फैंस ने सोशल मीडिया पर 'थाला फॉर अ रीज़न' कहकर जश्न मनाया, जो धोनी की मशहूर जर्सी नंबर 7 का ज़िक्र था.

चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस धोनी को प्यार से 'थाला' (लीडर) कहते हैं, और यह निकनेम अब देश भर के कई सपोर्टर्स ने अपना लिया है. सोशल मीडिया पर, धोनी को मज़ाक में किसी भी क्रिकेट घटना का क्रेडिट दिया जाता है जिसमें नंबर 7 शामिल होता है.

won by 7 runs... for a reason 👀 — Google India (@GoogleIndia) March 5, 2026

INDIA WON BY 7 RUNS. THALA FOR A REASON. — Xavier Uncle (@xavierunclelite) March 5, 2026

India win by 7 runs!

Tilak scored 21 in 7 balls!

Sanju hit 7 sixes!

Bethel hit 7 sixes!

India lost 7 wickets!

Brook scored 7 runs!

England lost 7 wickets!



MS Dhoni in the stadium! Thala for a reason!#t20wordcup pic.twitter.com/FV0PBxvdu6 — Nikhil 🏏 (@CricCrazyNIKS) March 5, 2026

न सिर्फ फैंस इस मस्ती और खेल में शामिल हुए, बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी और गूगल इंडिया का ऑफिशियल अकाउंट भी 'थाला फॉर अ रीजन' वाली बातचीत में शामिल हो गया. सेमी-फाइनल में, जैकब बेथेल के शानदार 105 रन के बावजूद, जिससे हैरी ब्रूक की टीम रिकॉर्ड चेज़ करने से बस थोड़ा ही दूर रह गई, इंडिया ने इंग्लैंड को सात रन से हरा दिया.

संजू सैमसन के शानदार 89 रन की मदद से इंडिया ने 253-7 का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन बेथेल की शानदार कोशिश के बाद इंग्लैंड 246-7 पर बहुत कम रन बना सका. फिल सॉल्ट (5), ब्रूक (7) और जोस बटलर (25) जल्दी आउट हो गए, जिससे इंग्लैंड का स्कोर 64-3 हो गया, लेकिन बेथेल ने विल जैक्स (35) के साथ 77 और सैम करन (18) के साथ 50 रन की पार्टनरशिप करके इंग्लैंड को रेस में बनाए रखा.

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 48 गेंदों की अपनी पारी में सात छक्के और आठ चौके लगाए, इससे पहले कि आखिरी ओवर में उनके रन आउट होने से भारत को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 35,000 खुश फैंस के सामने जश्न मनाने का मौका मिला.

भारत रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगा, क्योंकि वे ट्रॉफी बचाने वाली पहली टीम और घरेलू मैदान पर इसे जीतने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेंगे. भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "फाइनल के लिए अहमदाबाद जाना एक अविश्वसनीय एहसास है, लड़कों के लिए एक खास एहसास है."